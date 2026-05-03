ودع الفنان عمرو دياب الفنان الكبير الراحل هاني شاكر، الذي وافته المنية اليوم الأحد، بعد معاناة مع المرض دخل على إثرها في غيبوبة.

عمرو دياب يودع هاني شاكر

وكتب عمرو دياب عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك": "بكل مشاعر الحزن والأسى، ننعي فقيد الفن العربي، المطرب الكبير الفنان هاني شاكر، صوتًا من أهم الأصوات التي شكّلت وجدان أجيال، وترك إرثًا فنيًا لا يُنسى، للفقيد الرحمة بإذن الله، ولأهله ومحبيه الصبر والسلوان".

أول تعليق من الموسيقيين بعد وفاة هاني شاكر

وقال مصطفى القصبي، في تصريح خاص لـ"مصراوي":

"المطرب هاني شاكر رحل عن عالمنا اليوم، وندعو له بالرحمة.. فقدنا قيمة فنية كبيرة".

مرض هاني شاكر

وكانت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، قد كشفت عن تعرض هاني شاكر لانتكاسة مفاجئة نتيجة إصابته بفشل تنفسي، مؤكدة خضوعه لملاحظة طبية دقيقة داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات في فرنسا.

كما عانى الراحل من نزيف حاد في القولون، استدعى تدخلًا جراحيًا انتهى باستئصال القولون بالكامل، في محاولة للسيطرة على تدهور حالته الصحية.

وفاة المطرب هاني شاكر

