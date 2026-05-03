إعلان

"صوت شكّل وجدان أجيال".. عمرو دياب يودّع هاني شاكر

كتب : سهيلة أسامة

05:24 م 03/05/2026

عمرو دياب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ودع الفنان عمرو دياب الفنان الكبير الراحل هاني شاكر، الذي وافته المنية اليوم الأحد، بعد معاناة مع المرض دخل على إثرها في غيبوبة.

عمرو دياب يودع هاني شاكر

وكتب عمرو دياب عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك": "بكل مشاعر الحزن والأسى، ننعي فقيد الفن العربي، المطرب الكبير الفنان هاني شاكر، صوتًا من أهم الأصوات التي شكّلت وجدان أجيال، وترك إرثًا فنيًا لا يُنسى، للفقيد الرحمة بإذن الله، ولأهله ومحبيه الصبر والسلوان".

أول تعليق من الموسيقيين بعد وفاة هاني شاكر

وقال مصطفى القصبي، في تصريح خاص لـ"مصراوي":
"المطرب هاني شاكر رحل عن عالمنا اليوم، وندعو له بالرحمة.. فقدنا قيمة فنية كبيرة".

مرض هاني شاكر

وكانت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، قد كشفت عن تعرض هاني شاكر لانتكاسة مفاجئة نتيجة إصابته بفشل تنفسي، مؤكدة خضوعه لملاحظة طبية دقيقة داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات في فرنسا.

كما عانى الراحل من نزيف حاد في القولون، استدعى تدخلًا جراحيًا انتهى باستئصال القولون بالكامل، في محاولة للسيطرة على تدهور حالته الصحية.

اقرأ أيضًا:
وفاة المطرب هاني شاكر

"بعض الأصوات لا تموت".. منذر رياحنة ينعى هاني شاكر برسالة مؤثرة

عمرو دياب هاني شاكر وفاة هاني شاكر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أبراج مخالفة.. إقالة مدير تنظيم شرق شبرا الخيمة خلال جولة مفاجئة لمحافظ
أخبار المحافظات

أبراج مخالفة.. إقالة مدير تنظيم شرق شبرا الخيمة خلال جولة مفاجئة لمحافظ
قرار قضائي بشأن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في اتهامه بسب جماهير الأهلي
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في اتهامه بسب جماهير الأهلي
إيران: لن نتراجع عن شروطنا بشأن مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

إيران: لن نتراجع عن شروطنا بشأن مضيق هرمز
الحظ يبتسم.. 5 أبراج على موعد بانفراجة كبيرة الأيام المقبلة
علاقات

الحظ يبتسم.. 5 أبراج على موعد بانفراجة كبيرة الأيام المقبلة
ضبطت بمطار القاهرة.. الزراعة: حديقة الحيوان بالإسكندرية تتسلم صغار الشمبانزي
أخبار مصر

ضبطت بمطار القاهرة.. الزراعة: حديقة الحيوان بالإسكندرية تتسلم صغار الشمبانزي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
سفير مصر لدى فرنسا يكشف إجراءات نقل جثمان الفنان هاني شاكر إلى أرض الوطن
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة