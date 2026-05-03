وزير التخطيط: توقعات بارتفاع النفط والغاز وتأثيرات على التضخم

كتب : نشأت حمدي

04:54 م 03/05/2026

أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

قال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الأزمة التي نمر بها حاليًا أقوى من الأزمة الاقتصادية عام 2008، التي لم تتأثر بها سوى أمريكا وأوروبا قبل أن يتم امتصاصها سريعًا، في حين أن الصدمة الحالية صعبة، خاصة أنها تتعلق بملف الطاقة.

وقال "رستم"، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك حركة عشوائية للأسواق، خاصة سوق الطاقة الذي يشهد مضاربات، ولمن يسأل: الأسعار هتوصل لفين؟ دي حاجة لا يعلمها إلا الله.

وأضاف وزير التخطيط أن هناك قنوات متعددة لتأثر الطاقة، التي تدخل في مدخلات الإنتاج، مما يؤدي إلى التأثير على الأسعار بشكل مباشر.

وأضاف "رستم" أنه وفقًا للسيناريو الأساسي (الحرب قصيرة الأمد نسبيًا)، من المتوقع أن تنخفض معدلات النمو عالميًا من 3.4% إلى 3.1% في 2025، على أن تكون 3.2% في 2027؛ مشيرًا إلى أن مستويات التضخم ستتأثر بموجب ذلك، وسيكون هناك ارتفاع مماثل في التضخم بواقع 4.4% تقريبًا، قبل أن يتراجع إلى 3.7% في 2027.

وفيما ينص السيناريو السلبي (قصر أمد الأزمة)، أشار إلى أن سعر النفط سيتراوح من 75 دولارًا إلى 100 دولار، مع ارتفاع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 160% وارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 2.5%.

وفيما يخص السيناريو الحاد، أوضح: من المتوقع أن يصل سعر النفط من 110 إلى 150 دولارًا للبرميل، مع ارتفاع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 200%، وارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 5% في 2026 و10% في 2027.

