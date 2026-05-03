نعى الفنان وائل جسار الفنان الراحل هاني شاكر، الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر جسار صورة أرشيفية جمعته بالراحل عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "بقضاء الله وقدره أنعي أخويا وصاحب القلب الطيب هاني شاكر.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ماذا حدث لـ هاني شاكر في المستشفى؟



وفي سياق متصل، كشف مصدر مقرب من هاني شاكر، في تصريحات خاصة، تفاصيل حالته الصحية منذ بداية أزمته في مطلع شهر مارس الماضي.

وأوضح أن حالته شهدت تدهورًا ملحوظًا، حيث بذل الفريق الطبي جهودًا كبيرة للتعامل مع التهاب حاد ونزيف في القولون، ما استدعى إجراء جراحة لاستئصال جزء منه، مع وضعه تحت الملاحظة الدقيقة.

وأضاف المصدر أن الراحل تعرض لنزيف متكرر، ما اضطر الأطباء لاحقًا إلى استئصال القولون بالكامل، إلى جانب الاعتماد على وسائل تغذية طبية، منها المحاليل الوريدية وأنبوب التغذية.

