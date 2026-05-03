نادية مصطفى تكشف تفاصيل جنازة وعزاء هاني شاكر

كشفت الفنانة نادية مصطفى عن تفاصيل جنازة الفنان هاني شاكر، موضحةً أنها ستُقام يوم الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وأضافت، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن العزاء سيُقام يوم الخميس في المسجد نفسه، داعيةً جمهوره ومحبيه إلى الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكانت نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، قد أعلنت عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، في وقت سابق، تعرض هاني شاكر لانتكاسة صحية مفاجئة نتيجة إصابته بفشل تنفسي، مؤكدة خضوعه لملاحظة طبية دقيقة داخل العناية المركزة بالمستشفى الذي كان يتلقى فيه العلاج بفرنسا.

وسبق أن مرّ هاني شاكر بأزمة صحية حادة إثر إصابته بنزيف في القولون، استدعت تدخلاً جراحيًا عاجلًا، حيث أُجريت له عملية استئصال كامل للقولون.

وعقب الجراحة، تم نقله إلى فرنسا لاستكمال العلاج والتأهيل، وشهدت حالته تحسنًا نسبيًا، قبل أن يتعرض لانتكاسة تنفسية استدعت نقله مرة أخرى إلى العناية المركزة.