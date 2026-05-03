إعلان

نادية مصطفى تكشف تفاصيل جنازة وعزاء هاني شاكر

كتب : محمد عمارة

04:38 م 03/05/2026 تعديل في 05:07 م

هاني شاكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الفنانة نادية مصطفى عن تفاصيل جنازة الفنان هاني شاكر، موضحةً أنها ستُقام يوم الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وأضافت، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن العزاء سيُقام يوم الخميس في المسجد نفسه، داعيةً جمهوره ومحبيه إلى الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكانت نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، قد أعلنت عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، في وقت سابق، تعرض هاني شاكر لانتكاسة صحية مفاجئة نتيجة إصابته بفشل تنفسي، مؤكدة خضوعه لملاحظة طبية دقيقة داخل العناية المركزة بالمستشفى الذي كان يتلقى فيه العلاج بفرنسا.

وسبق أن مرّ هاني شاكر بأزمة صحية حادة إثر إصابته بنزيف في القولون، استدعت تدخلاً جراحيًا عاجلًا، حيث أُجريت له عملية استئصال كامل للقولون.

وعقب الجراحة، تم نقله إلى فرنسا لاستكمال العلاج والتأهيل، وشهدت حالته تحسنًا نسبيًا، قبل أن يتعرض لانتكاسة تنفسية استدعت نقله مرة أخرى إلى العناية المركزة.

نادية مصطفى هاني شاكر وفاة هاني شاكر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
زووم

السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
ضبطت بمطار القاهرة.. الزراعة: حديقة الحيوان بالإسكندرية تتسلم صغار الشمبانزي
أخبار مصر

ضبطت بمطار القاهرة.. الزراعة: حديقة الحيوان بالإسكندرية تتسلم صغار الشمبانزي
عانى منه هاني شاكر.. هل نزيف القولون يؤدي إلى الوفاة؟
نصائح طبية

عانى منه هاني شاكر.. هل نزيف القولون يؤدي إلى الوفاة؟
إيران: لن نتراجع عن شروطنا بشأن مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

إيران: لن نتراجع عن شروطنا بشأن مضيق هرمز
قرار قضائي بشأن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في اتهامه بسب جماهير الأهلي
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في اتهامه بسب جماهير الأهلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
سفير مصر لدى فرنسا يكشف إجراءات نقل جثمان الفنان هاني شاكر إلى أرض الوطن
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة