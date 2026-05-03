إعلان

"علامة فارقة في تاريخ الغناء العربي".. نقابة المهن الموسيقية تنعى هاني شاكر

كتب : مصطفى حمزة

04:29 م 03/05/2026

هاني شاكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نعت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير هاني شاكر، الذي وافته المنية بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإنجازات، شكلت علامة فارقة في تاريخ الغناء العربي.

وتقدم الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، ومجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفنان هاني شاكر، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

النقابة تنعي "أحد رموز الإبداع"


وأكدت النقابة، في بيان لها، أن الراحل يُعد أحد أبرز رموز الفن في مصر والوطن العربي؛ حيث استطاع عبر عقود من الإبداع أن يحافظ على مكانته كأحد أهم الأصوات التي عبرت عن وجدان الجمهور، من خلال أعماله التي تميزت بالرقي والإحساس العالي.

وأضافت: "إن رحيل هاني شاكر يمثل خسارة كبيرة للساحة الفنية، فقد كان نموذجاً للفنان الملتزم صاحب الرسالة، الذي حافظ على القيم الفنية الأصيلة وقدم فناً راقياً يليق بتاريخ الموسيقى العربية".

وشدد البيان على أن إرث الفنان هاني شاكر سيظل حاضراً في قلوب محبيه، وستبقى أعماله شاهدة على مسيرة فنية استثنائية لن تتكرر.

تفاصيل الوفاة


ورحل المطرب الكبير هاني شاكر عن عمر يناهز 73 عاماً، بعد أزمة صحية خضع خلالها لرحلة علاج بين مصر وفرنسا.


أقرا ايضا
"سكت الكلام".. نادية مصطفى تنعى الفنان هاني شاكر

وفاة الفنان الكبير هاني شاكر بعد صراع مع المرض

نقابة المهن الموسيقية هاني شاكر وفاة هاني شاكر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

علامات فساد السمك في الأسواق خلال الطقس الحار
نصائح طبية

علامات فساد السمك في الأسواق خلال الطقس الحار
قرار قضائي بشأن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في اتهامه بسب جماهير الأهلي
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في اتهامه بسب جماهير الأهلي
عانى منه هاني شاكر.. هل نزيف القولون يؤدي إلى الوفاة؟
نصائح طبية

عانى منه هاني شاكر.. هل نزيف القولون يؤدي إلى الوفاة؟
الحظ يبتسم.. 5 أبراج على موعد بانفراجة كبيرة الأيام المقبلة
علاقات

الحظ يبتسم.. 5 أبراج على موعد بانفراجة كبيرة الأيام المقبلة
هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل
رياضة عربية وعالمية

هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
سفير مصر لدى فرنسا يكشف إجراءات نقل جثمان الفنان هاني شاكر إلى أرض الوطن
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة