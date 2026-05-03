نعت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير هاني شاكر، الذي وافته المنية بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإنجازات، شكلت علامة فارقة في تاريخ الغناء العربي.

وتقدم الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، ومجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفنان هاني شاكر، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

النقابة تنعي "أحد رموز الإبداع"



وأكدت النقابة، في بيان لها، أن الراحل يُعد أحد أبرز رموز الفن في مصر والوطن العربي؛ حيث استطاع عبر عقود من الإبداع أن يحافظ على مكانته كأحد أهم الأصوات التي عبرت عن وجدان الجمهور، من خلال أعماله التي تميزت بالرقي والإحساس العالي.

وأضافت: "إن رحيل هاني شاكر يمثل خسارة كبيرة للساحة الفنية، فقد كان نموذجاً للفنان الملتزم صاحب الرسالة، الذي حافظ على القيم الفنية الأصيلة وقدم فناً راقياً يليق بتاريخ الموسيقى العربية".

وشدد البيان على أن إرث الفنان هاني شاكر سيظل حاضراً في قلوب محبيه، وستبقى أعماله شاهدة على مسيرة فنية استثنائية لن تتكرر.

تفاصيل الوفاة



ورحل المطرب الكبير هاني شاكر عن عمر يناهز 73 عاماً، بعد أزمة صحية خضع خلالها لرحلة علاج بين مصر وفرنسا.



أقرا ايضا

"سكت الكلام".. نادية مصطفى تنعى الفنان هاني شاكر





وفاة الفنان الكبير هاني شاكر بعد صراع مع المرض



