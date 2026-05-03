عاشت عدة محافظات مصرية حالة من التقلبات الجوية الحادة خلال الساعات الماضية، بعدما ضربت العواصف الترابية والأمطار الغزيرة والرياح القوية مناطق متفرقة من البلاد، في مشهد بدا وكأن الفصول الأربعة اجتمعت في يوم واحد.

ورفعت المحافظات حالة الطوارئ والاستعداد القصوى، مع تفعيل غرف العمليات والدفع بمعدات الطوارئ لمواجهة تداعيات الطقس السيئ، وضمان استمرار الحركة المرورية والخدمات الأساسية.

أسوان والأقصر.. وقف الملاحة بسبب العاصفة الترابية

في محافظة أسوان، شهدت الأجواء نشاطًا قويًا للرياح المحملة بالرمال والأتربة، ما دفع الأجهزة التنفيذية إلى رفع حالة الاستنفار الكامل، مع إيقاف حركة الملاحة النهرية داخل مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر حفاظًا على سلامة المواطنين والعائمات النهرية.

كما وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بمتابعة الموقف لحظة بلحظة عبر غرف العمليات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وفي الأقصر، قررت الجهات المختصة تعليق رحلات البالون الطائر وإيقاف الملاحة النهرية مؤقتًا بسبب العاصفة الترابية وانخفاض مستوى الرؤية، مع التأكيد على استئناف الرحلات فور تحسن الأحوال الجوية.

أمطار غزيرة تضرب الدقهلية وكفر الشيخ

وشهدت محافظة الدقهلية سقوط أمطار غزيرة رغم سطوع الشمس، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ما تسبب في تجمع المياه بالشوارع الرئيسية بمدينة المنصورة، ودفع الأجهزة المحلية إلى نشر معدات وفرق شفط المياه لتيسير الحركة المرورية.

كما تعرضت محافظة كفر الشيخ لأمطار ورياح متفاوتة الشدة، وسط حالة من الاستنفار داخل الوحدات المحلية، حيث جرى الدفع بسيارات الكسح ومعدات الطوارئ لمنع تراكم المياه بالشوارع.

الإسكندرية.. حادث مروع بسبب الأمطار

وفي الإسكندرية، تسببت الأمطار والطقس السيئ في وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين.

وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، فيما جرى رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية.

كما شهدت المحافظة استمرار حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار وتقلبات الطقس، مع متابعة مستمرة لحالة البحر والرياح.

انخفاض الحرارة في المنيا بعد موجة الحر

وفي محافظة المنيا، سجلت درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا بعد موجة الحر التي شهدتها المحافظة خلال اليومين الماضيين، حيث أعلنت هيئة الأرصاد تراجع درجات الحرارة على شمال البلاد وشمال الصعيد بقيم تراوحت بين 6 و7 درجات، مع نشاط للرياح وفرص لسقوط الأمطار.

استعدادات مكثفة وتحذيرات للمواطنين

ودعت الأجهزة التنفيذية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق الصحراوية والسريعة، بسبب انخفاض الرؤية الناتج عن العواصف الترابية والأمطار، مع ضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار واللافتات المعدنية خلال نشاط الرياح.

وتواصل غرف العمليات بالمحافظات متابعة تطورات الأحوال الجوية بشكل مستمر، في ظل توقعات باستمرار حالة عدم الاستقرار خلال الساعات المقبلة.

