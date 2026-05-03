توفي منذ قليل، أمير الغناء العربي المطرب هاني شاكر، عن عمر ناهز الـ 74 عامًا، بعد معانته من انتكاسة صحية جديدة ووضعه تحت الملاحظة في العناية المركزة بإحدى المستشفيات في باريس، وفق ما أعلن نجله وأكدت مصادر بنقابة المهن الموسيقية لمصراوي.

كانت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، كشفت في وقت سابق، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، عن تعرض الفنان هاني شاكر لانتكاسة صحية مفاجئة، نتيجة إصابته بفشل تنفسي.

ماذا حدث لـ هاني شاكر في المستشفى؟

وفي سياق متصل، أوضح مصدر مقرب من هاني شاكر، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، تفاصيل حالته الصحية منذ بداية الأزمة في مطلع شهر مارس الماضي.

وأشار إلى أن حالته شهدت تطورات متلاحقة، حيث بذل الفريق الطبي المعالج في مصر جهودًا كبيرة للتعامل مع التهاب حاد ونزيف في القولون. وبدأت رحلة العلاج بإجراء جراحة لاستئصال جزء من القولون، مع وضعه تحت الملاحظة الطبية الدقيقة.

وأضاف المصدر أن الفنان تعرض لنزيف حاد ومتكرر، ما اضطر الأطباء إلى استئصال القولون بالكامل. وتزامن ذلك مع محاولات مكثفة لتغذيته بوسائل مختلفة، منها المحاليل الوريدية وأنبوب التغذية الفموي.

سفر هاني شاكر إلى فرنسا

كما لفت المصدر إلى أن هذه المضاعفات أثرت بشكل ملحوظ على عدد من الوظائف الحيوية، من بينها الكلى، إلى جانب تعرض القلب لتوقف مؤقت لعدة دقائق، قبل أن يتم إنعاشه بنجاح تحت إشراف طبي دقيق.

وفي إطار استكمال العلاج، سافر هاني شاكر إلى الخارج، بعد موافقة الأطباء، لاستكمال برنامج تأهيلي يهدف إلى تنشيط وظائف الجسم ودعم الحركة من خلال العلاج الطبيعي. وقد شهدت حالته تحسنًا تدريجيًا، حيث نُقل إلى غرفة عادية، قبل أن تستدعي حالته لاحقًا العودة مجددًا إلى وحدة العناية المركزة.

معلومات عن هاني شاكر

يعد هاني شاكر من أبرز وأشهر نجوم الغناء في الوطن العربي.. وُلد في القاهرة في 21 ديسمبر عام 1952.

درس الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وبدأ مشواره الفني مبكرًا من خلال مشاركته في برامج الأطفال بالتليفزيون المصري.

انطلقت شهرته لاحقًا بتعاونه مع كبار الملحنين، حيث استطاع أن يثبت موهبته ويُبرز قدراته الصوتية المميزة. وتمكن من التنوع في أدائه وتقديم أعمال متجددة، ما جعله يحصد لقب "أمير الغناء العربي" في فترة وجيزة.

وحققت ألبوماته نجاحًا واسعًا في مختلف أنحاء الوطن العربي، ومن أبرز أعماله: (كده برضه يا قمر، غلطة، علي الضحكاية، شاور، الحلم الجميل، جرحي أنا، وياريتني).