"سكت الكلام".. نادية مصطفى تنعى الفنان هاني شاكر

عت الفنانة نادية مصطفى الفنان الكبير هاني شاكر، الذي وافته المنية منذ قليل بعد تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة تامة.

وكتبت نادية عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك": "سكت الكلام ولا حول ولا قوة إلا بالله".

وكانت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، قد أعلنت قبل أيام عبر صفحتها على "فيسبوك" عن تعرض هاني شاكر لانتكاسة مفاجئة نتيجة إصابته بفشل تنفسي، مؤكدة أنه كان يخضع لملاحظة طبية دقيقة داخل العناية المركزة في المستشفى الذي كان يتلقى فيه العلاج في فرنسا.

