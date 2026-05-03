أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن ألفاظ الطلاق لا تُحمل على الإطلاق المجرد، بل يُرجع فيها إلى نية المتلفظ وظروف كلامه، خاصة في حال وجود أكثر من زوجة دون تحديد واحدة بعينها.

حكم قول “عليّ الطلاق” دون تحديد زوجة

وأوضح فى تصريحات خاصة، أن قول الرجل: “عليّ الطلاق” دون أن يذكر اسم زوجة بعينها، يُعد من الألفاظ المشتبهة التي لا يقع بها طلاق تلقائي، وإنما يُنظر إلى قصد القائل: هل أراد الطلاق حقيقة أم أراد التهديد أو التأكيد على يمين فقط.

أهمية النية في الحكم الشرعي

وأشار إلى أنه إذا كانت نية الرجل متجهة إلى زوجة معينة في قلبه، فإن الحكم يُبنى على هذه النية، أما إذا لم تتحدد النية أو كان الكلام على سبيل اليمين فقط، فإنه يُعامل معاملة اليمين التي تلزمها كفارة يمين ولا يترتب عليها وقوع طلاق.

وشدد على ضرورة الحذر من استخدام ألفاظ الطلاق في الخلافات الزوجية، لما يترتب عليها من اضطراب في البيوت وفتح أبواب النزاع، مؤكداً أن الشرع يدعو إلى ضبط اللسان وعدم التسرع في الألفاظ التي تمس كيان الأسرة.

ولفت إلى أن الرجوع إلى أهل العلم والقضاء الشرعي في مثل هذه المسائل واجب عند الاشتباه، حفاظاً على الحقوق وصيانةً للبيوت من التفكك.

