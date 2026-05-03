كتبت الفنانة سما المصري عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك" منشورًا ساخرًا تحدثت فيه عن حالتها الصحية وخسارتها للوزن.

تعليق سما المصري

وقالت سما المصري في منشورها: "أنا تعبت من الدايت وخسيت بما فيه الكفاية، وحملي على رجليا خف، ممكن تسيبني في حالي وتبعد عني عشان مش قادرة أتحمل وجعك في رجلي؟".

آخر طهور فني لـ سما المصري

يُذكر أن آخر مشاركات سما المصري الفنية كانت ظهورها كضيفة شرف في مسلسل "إمبراطورية مين" عام 2014.

وشارك في بطولة المسلسل: هند صبري، محمد شاهين، عزت أبو عوف، سلوى خطاب، محمد ممدوح، رزان جمال، وعدد من ضيوف الشرف.

