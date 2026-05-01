احتفلت سما المصري بفوز النادي الأهلي على نادي الزمالك بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ونشرت سما المصري صور لها مرتدية تي شيرت النادي الأهلي على الحجاب عبر صفحتها على "فيسبوك" وكتبت: "بالتلاتة يا حبيبي بالتلاتة، حفلة على الزمالك".

آخر مشاركات سما المصري الفنية

كانت آخر مشاركات سما المصري الفنية بظهورها كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "امبراطورية مين" عام 2014.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة مصرية مقيمة في الخارج، وفي يوم من الأيام، يستبد الحنين بكل من الأب والأم (محمد شاهين وهند صبري)، فيقرران العودة إلى مصر، ويوافق الأبناء على هذا القرار على مضض، وبعد العودة تواجه العائلة العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية التي لم تكن لتخطر لهما على بال.

وشارك ببطولة المسلسل كل من هند صبري، محمد شاهين، عزت أبو عوف، سلوى خطاب، محمد ممدوح، فكرة هند صبري، تأليف غادة عبدالعال، إخراج مريم أبو عوف.

