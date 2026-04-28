هند صبري تنشر أحدث جلسة تصوير ومنة شلبي تعلق

كتب : هاني صابر

02:00 ص 28/04/2026
    هند صبري (3)
    هند صبري (4)
    هند صبري
    هند صبري (2)

شاركت الفنانة هند صبري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

أحدث ظهور لـ هند صبري بفستان أنيق

ونشرت هند صبري، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان أنيق، من الدانتيل المبطن باللون الأصغر وعليه بعض التطويز الذي زينه، ومنحة لمة جمالية واضحة، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "العودة إلى تونس".

منة شلبي تعلق على إطلالة لـ هند صبري

وتفاعلت الفنانة منة شلبي مع إطلالتها، وعلقت: "حبيبتي القمر الحلوة"، وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الجمال والكمال، حلاوة الدنيا كلها، اسم الله عليكي ولا غلطة، كفاية جمال، محلى زينك عزيزتي، مشفتش في جمالك".

وشاركت هند صبري في موسم دراما رمضان 2026 ببطولة مسلسل "مناعة" وشاركها البطولة رياض الخولي، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامي، هدى الإتربي، ميمي جمال، تأليف عمرو الدالي، إخراج حسين المنباوي.

"بعد الهزيمة من بيراميدز".. هل فقد الأهلي فرصة المنافسة على لقب الدوري؟
