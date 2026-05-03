وصول جثمان سهير زكي إلى مسجد الشرطة استعدادًا لصلاة الجنازة - صور

تخضع إيمان "ابنة الفنان الراحل وحيد سيف"، للعلاج في العناية المركزة، إثر معاناتها من أزمة صحية.

ماذا قال أشرف سيف عن شقيقته؟

وطالب الفنان أشرف سيف، عبر صفحته في موقع فيسبوك، بالدعاء لشقيقته، وكتب: "أرجو منكم واستحلفكم بالله أحبائي وإخوتي وأصدقائي الدعاء لأختي الحبيبة ونور عيني إيمان بالشفاء، هي ترقد الآن بالعناية المركزة في غيبوبة تامة".

وتابع: "اللهم يا شافي يا معافي عافها واعف عنها، اللهم يا رحمان نستغيث بك أن تردها إلينا رداً جميلاً، اللهم أدخلها مدخل صدق وأخرجها مخرج صدق واجعل لها من لدنك سلطاناً نصيراً".

وحيد سيف وأبنائه

يذكر أن الفنان الراحل وحيد سيف، الذي رحل عن عالمنا عام 2013، له 4 أبناء من 3 زيجات، ودخل منهم المجال الفني أشرف سيف وناصر سيف، في حين ابتعدت عنه ابنتاه إيمان وإيناس.

وبدأ الفنان الراحل وحيد سيف مشواره عبر خشبة المسرح، وشارك في مسرحيات عديدة، منها: "حضرة صاحب العمارة"، و"روبابيكيا"، و"افتح يا سمسم"، و"سندريلا والمداح".

وشارك الفنان الراحل في أفلام: "زوجتي والكلب"، و"مين يقدر على عزيزة"، و"أريد حلاً"، و"المذنبون"، و"محامي خلع"، و"عايز حقي"، و"سيد العاطفي"، و"أبو العربي"، وغيرها.

إقرأ ايضا

قبل عرضه بمصر.. مخرجة "ملكة القطن": يسرني تقديم لمحة عن السودان للمصريين





خاص| عودة هيفاء وهبي لـ مصر.. هل انتهت أزمتها مع "الموسيقيين"؟



