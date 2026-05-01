علق عدد كبير من نجوم الفن على مباراة القمة التي جمعت فريقي الأهلي والزمالك وأقيمت مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الدوري المصري، وانتهت بـ 3 أهداف مقابل لا شيء للنادي الأهلي.

وهناك من النجوم من احتفلوا بفوز النادي الأهلي نظرا لانتمائهم لجمهور القلعة الحمراء، و شعر البعض الأخر بالحسرة بعد خسارة نادي الزمالك.

وخلال هذا التقرير تعليقات نجوم الفن بين الاحتفال بفوز الأهلي وخسارة الزمالك:

محمد الشقنقيري

احتفل الفنان محمد الشقنقيري بفوز النادي الأهلي، واختار اللون الأحمر ليزين منشوره عبر صفحته على "فيسبوك" وكتب: "الله الوطن الأهلي".

المخرج مجدي الهواري

احتفل المخرج مجدي الهواري بفوز النادي الأهلي على نادي الزمالك وكتب عبر صفحته على "فيسبوك": "عمرك ما زعلتنا يا أهلي ولسه".

هشام ماجد

أعرب الفنان هشام ماجد عن حزنه بسبب خسارة فريقه نادي الزمالك بنتيجة ثقيلة من النادي الأهلي وكتب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "أنا مش طايق نفسي ولا طايق حد".

هاجر الشرنوبي

لامت الفنانة هاجر الشرنوبي لاعبي نادي الزمالك بعد خسارتهم أمام النادي الأهلي وكتبت عبر صفحتها على فيسبوك: "هيفضل عندكم رهبة من الأهلي لحد امتى، ده حزن مغلي".

سما المصري

احتفلت الفنانة سما المصري بفوز النادي الأهلي على نادي الزمالك، نشرت سما المصري صور لها مرتدية تي شيرت النادي الأهلي عبر صفحتها على "فيسبوك" وكتبت: "بالتلاتة يا حبيبي بالتلاتة، حفلة على الزمالك".

