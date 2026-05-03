وثقت الفنانة مي عمر رحلتها إلى مدينة فيينا، حيث شاركت جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت مي بإطلالة جريئة، مرتدية بلوزة باللون الزيتي، مع جيبة قصيرة بنفس اللون، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها .

تعليقات الجمهور على الصورة



وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة، وجاءت أبرزها: "عسل"، "إزاي حلوة كده"، "تحفة فنية"، "إيه الجمال ده"، "القمر".

أعمال تنتظرها مي عمر



وتنتظر مي عمر عرض فيلمها الجديد "شمشون ودليلة"، والذي تشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي، وتدور أحداثه في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن، وهو من قصة محمود حمدان وإخراج رؤوف السيد.

كما تنتظر عرض فيلم "الغربان"، الذي تشارك في بطولته مع عمرو سعد، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق خلال فترة الأربعينيات، بالتزامن مع أحداث الحرب العالمية الثانية في الصحراء الغربية قبل معركة العلمين.

