أحيا الكاتب رشدي الدقن ذكرى ميلاد عمه الفنان الراحل توفيق الدقن، التي توافق اليوم الأحد 3 مايو.

ونشر رشدي عبر حسابه على موقع "فيسبوك" منشورًا مطولًا، قال فيه: "النهارده عيد ميلاد العبقري توفيق الدقن 103، واللي عايز يعرف شخصيته الحقيقية يتفرج على مسرحية (عيلة الدوغري)".

كتاب "شخوص توفيق الدقن"

وكشف عن استعداده لنشر جزء من كتابه الجديد بعنوان "شخوص توفيق الدقن"، موضحًا أن المسرحية للكاتب نعمان عاشور تعد من أبرز الأعمال التي عكست جانب من شخصية الفنان الراحل.

وأوضح أن توفيق الدقن قدم في المسرحية شخصية "سيد الدوغري"، التي تشابهت إلى حد كبير مع حياته الواقعية، من حيث تحمله مسؤولية أسرته بعد وفاة والده، وساهم في تربية أشقائه والإنفاق عليهم.

وتُعد مسرحية "عيلة الدوغري" من أبرز الأعمال الاجتماعية التي تناولت تفكك الأسرة وصراع المصالح داخل الطبقة المتوسطة، وقدمت نماذج إنسانية مختلفة تعكس واقع المجتمع.

أبرز أعمال توفيق الدقن

يُذكر أن الفنان الراحل توفيق الدقن ترك إرثًا فنيًا كبيرًا، حيث قدم ما يزيد على 400 عمل فني في السينما والمسرح والتليفزيون.

ومن أشهر أعمال الفنان الكبير توفيق الدقن: "الأرض"، "سر طاقية الإخفاء"، "صراع في الميناء"، "سعد اليتيم"، "على باب الوزير"، "ابن حميدو"، "أحبك يا حسن"، "الطريق المسدود"، "المجانين في نعيم"، وغيرها من الأفلام.



