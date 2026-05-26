يتواجد عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، هذا العام، في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، التي تعد من أعظم شعائر الإسلام.

نجوم الفن في الأراضي المقدسة

ومن بين هؤلاء النجوم الفنانة درة وزوجها رجل الأعمال هاني سعد، والفنان أحمد حاتم، ومحمد هنيدي، وعمرو وهبة، وتامر عاشور، والإعلامية أسماء إبراهيم، ومفيدة شيحة، وريهام سعيد، ودعاء فاروق، ودعاء عامر.

وظهر النجوم بـ ملابس الإحرام البيضاء، وسط أجواء روحانية غلبت عليها السكينة والخشوع.

ومنذ الساعات الأولى من صباح يوم عرفة، توافدت جموع الحجاج إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، والاستماع إلى خطبة عرفة.

موسم الحج

كما بدأ الحجاج منذ فجر اليوم التوافد إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، بعد قضائهم ليلتهم في مشعر منى خلال يوم التروية، وسط إجراءات تنظيمية وصحية مكثفة أعلنتها السلطات السعودية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

