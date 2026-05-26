فيفي عبده تثير الجدل بعد سؤالها عن مونيكا بيلوتشي: "مين بلوشكي؟"

كتب : سهيلة أسامة

11:40 ص 26/05/2026

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداولًا واسعًا لمقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة فيفي عبده خلال فعاليات العرض الخاص لفيلم "7 Dogs"، بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز، والنجمة العالمية مونيكا بيلوتشي.

وخلال الفعالية، سألها أحد الصحفيين: "في نجمة عالمية اسمها مونيكا بيلوتشي.. عارفاها؟".

وردت فيفي عبده بطريقتها قائلة: "لا معرفهاش.. مين بيلوشكي دي؟ هشوفها.. مجابونيش أنا ليه في الفيلم؟ كان لازم يجيبوني أنا".

وكان صناع العمل احتفلوا، يوم الجمعة الماضي، بالعرض الخاص لفيلم "7 Dogs"، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 27 مايو الجاري.

وتدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة "الكلاب السبعة"، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، ما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات

الشعبة: زيادة 10% في مبيعات الملابس قبل عيد الأضحى
يوم عرفة.. تعرف على أعمال اليوم الثاني في الحج
قوة جماهير الزمالك وعلاقته بـ شيكابالا.. تصريحات زيزو تثير الجدل
مفاجأة.. صاحب «إيجيبت كدا كدا» يكشف هويته بصورة من البطاقة الصحية
