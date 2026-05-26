شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداولًا واسعًا لمقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة فيفي عبده خلال فعاليات العرض الخاص لفيلم "7 Dogs"، بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز، والنجمة العالمية مونيكا بيلوتشي.

وخلال الفعالية، سألها أحد الصحفيين: "في نجمة عالمية اسمها مونيكا بيلوتشي.. عارفاها؟".

ماذا قالت فيفي عبده عن مونيكا بيلوتشي؟

وردت فيفي عبده بطريقتها قائلة: "لا معرفهاش.. مين بيلوشكي دي؟ هشوفها.. مجابونيش أنا ليه في الفيلم؟ كان لازم يجيبوني أنا".

موعد عرض فيلم "7 Dogs" في السينمات

وكان صناع العمل احتفلوا، يوم الجمعة الماضي، بالعرض الخاص لفيلم "7 Dogs"، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 27 مايو الجاري.

وتدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة "الكلاب السبعة"، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، ما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات

