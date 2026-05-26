نشر المنشد الديني مصطفى عاطف صورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام" تجمعه بالفنان أحمد حاتم من الأراضي المقدسة، أثناء أدائهم فريضة الحج.

أحمد حاتم بملابس الإحرام

وظهر الفنان أحمد حاتم مرتديًا ملابس الإحرام، ممسكًا بسبحة في يديه، برفقة المنشد الديني مصطفى عاطف .

آخر أعمال أحمد حاتم السينمائية

على جانب آخر، يشارك الفنان أحمد حاتم في فيلمه الجديد "ريد فلاج"، إلى جانب جميلة عوض، وشريف منير، ونسرين أمين، وانتصار، وسيف زهران، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي لايت، وهو من تأليف أحمد محيي، وإخراج محمود كريم.

