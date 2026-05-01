وثقت الفنانة هنا الزاهد كواليس رحلتها إلى مدينة ديزني لاند الترفيهية في باريس، ونشرت صورا ومقاطع فيديوهات عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت هنا الزاهد بأكثر من إطلالة أنيقة، كما ظهرت وهي تتجول داخل مدينة ديزني لاند، ورافقها في إحدى الصور الفنان أحمد حاتم، إلى جانب صورة أخرى مع إحدى صديقاتها وكتبت هنا الزاهد على الصور: "الحياة مؤخرا"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

آخر أعمال هنا الزاهد على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات هنا الزاهد على شاشة السينما بفيلم "الشاطر" عام 2025

تدور أحداث فيلم "الشاطر" في إطار كوميدي، حول دوبلير مختص في تجسيد المشاهد الخطيرة للنجوم المشاهير، ويقع في العديد من المتاعب والمشاكل سبب طبيعة وظيفته

وشارك ببطولة الفيلم كل من أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، محمد القس، تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، إخراج أحمد الجندي.

هنا الزاهد تنتظر عرض فيلم "7 Dogs"

تنتظر الفنانة هنا الزاهد عرض فيلمها الجديد "7 Dogs" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية والعالمية والعالمية هم الفنانكريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، الفنان سلمان خان، ومن المقرر عرضه بالسينمات 27 مايو الجاري.

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

