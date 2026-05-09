جيهان الشماشرجي وآية سماحة.. 20 صورة من العرض الخاص لفيلم "الكلام على إيه؟

يحتفل صنااع وفريق عمل فيلم "الكلام على ايه؟ أول ليلة" مساء اليوم السبت بالعرض الخاص للفيلم استعدادا لعرضه بالسينمات يوم 14 مايو الجاري.

تدور أحداث الفيلم حول أربع حكايات لأزواج من خلفيات وأعمار مختلفة، يجتمعون في ليلة الزفاف، لكن تتحول هذه الليلة إلى مواقف كوميدية وأزمات مفاجئة تختبر علاقاتهم وتكشف طبيعة كل زوجين.

ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من نجوم السينما المصرية هم أحمد حاتم، اية سماحة، مصطفى غريب، حاتم صلاح، سيد رجب، دنيا سامي، جيهان الشماشرجي، تأليف أحمد بدوي، إخراج ساندرو كنعان.

ونقدم لكم في هذا التقرير 8 معلومات عن فيلم "الكلام على ايه؟ أول ليلة".

1- الفيلم صنف رقابيا +12

2- ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية.

3- أول تعاون بين الفنان أحمد حاتم وحاتم صلاح ومصطفى غريب على شاشة السينما.

4- الفيلم هو التجربة الروائية الأولى للمخرج ساندرو كنعان.

5- الفيلم تبلغ مدة عرضه 113 دقيقة ويعرض يوم 14 مايو الجاري.

6- كانت أولى مشاركات مخرج الفيلم ساندرو كنعان الإخراجية بالفيلم القصير "الخد الآخر" عام 2020.

7- طرحت الشركة المنتجة الأغنية الدعائية للفيلم بعنوان "فيه حاجة غلط".

8- الفيلم إنتاج فيلم سكوير وكايان.

