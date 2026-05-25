مع حلول أيام عيد الأضحى، يحرص الجمهور على مشاهدة عدد من الأعمال الفنية التي ارتبط عرضها بأجواء العيد، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من ذكريات المشاهدين في هذه المناسبة.

ونستعرض لكم أبرز الأعمال الفنية التي اعتاد الجمهور على مشاهدتها خلال الأعياد:

مسرحية "العيال كبرت"

تعد مسرحية العيال كبرت من أبرز الأعمال التي تتكرر خلال أيام العيد، وينتظرها الجمهور عاما بعد عام، ورغم مرور السنوات ما زالت تحظى بمكانة خاصة لدى المشاهدين.

وشارك في بطولتها سعيد صالح، وأحمد زكي، ويونس شلبي، وحسن مصطفى، وكريمة مختار، ونادية شكري، ومن إخراج سمير العصفوري.

مسرحية "ريا وسكينة"

يحرص عدد كبير من الجمهور على مشاهدة مسرحية ريا وسكينة خلال أيام العيد، وهي من بطولة شادية في دور "ريا"، وسهير البابلي في دور "سكينة"، وعبد المنعم مدبولي، وأحمد بدير، إلى جانب أمال سالم وسميحة توفيق.

مسرحية "مدرسة المشاغبين"

وتعتبر مسرحية مدرسة المشاغبين واحدة من أشهر المسرحيات الكوميدية التي ارتبطت بموسم العيد، وشارك في بطولتها نخبة من نجوم الكوميديا، أبرزهم عادل إمام، وسعيد صالح، وأحمد زكي، ويونس شلبي، وسهير البابلي.

مسرحية "المتزوجون"

وتظل مسرحية المتزوجون من الأعمال الكوميدية التي يعيد الجمهور مشاهدتها باستمرار، وهي من بطولة سمير غانم وجورج سيدهم، بمشاركة نجاح الموجي وشيرين، ومن تأليف فيصل ندا وإخراج حسن عبد السلام.

مسرحية "سك على بناتك"

تأتي مسرحية سك على بناتك ضمن قائمة المسرحيات المرتبطة بأجواء العيد، وهي من بطولة وإخراج فؤاد المهندس، وشارك فيها كل من سناء يونس، وأحمد راتب، ومحمد أبو الحسن، إلى جانب شريهان ومحسن محيي الدين.

