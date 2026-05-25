هنأ السيناريست تامر حبيب، الجمهور بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

تهنئة تامر حبيب بعيد الأضحى

وكتب تامر حبيب: "يا برتقال أحمر وجديد.. بكرة الوقفة وبعده العيد".



تامر حبيب عن وحيد حامد

تحدث السيناريست تامر حبيب عن علاقته بالكاتب الراحل وحيد حامد، والدور الكبير الذي لعبه في تغيير نظرته لمعنى النجاح، وذلك خلال لقائه في برنامج "السيناريست".

وقال تامر حبيب: "وحيد حامد كان أبويا الروحي، وأفتكر وقت عرض فيلم سهر الليالي، أنا والمخرج هاني خليفة كنا بنسافر مهرجانات كتير حول العالم، والفيلم كان بيحصد جوائز كبيرة".

وأضاف: "خلال مشاركتنا في مهرجان دمشق، قابلت وحيد حامد، وقالي وقتها: "خليك فاكر إن إنت اللي عملت النجاح.. مش النجاح هو اللي عملك"، وقال لي كمان إني محظوظ إن بدايتي كانت بعمل ناجح بالشكل ده".

وتابع: "أكدلي إن نجاح البدايات ممكن يصيب الفنان بالغرور، لكن الأهم إن يكون عنده شغف يقدم أعمال أفضل طول الوقت، وفعلا وحيد حامد غير نظرتي لمعنى النجاح".



آخر أعمال السيناريست تامر حبيب

يذكر أن، آخر أعمال السيناريست تامر حبيب كان مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض عام 2020 وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

وشارك في بطولة المسلسل كل من دينا الشربيني، وأحمد داوود، وإنجي المقدم، ورجاء الجداوي، ومن إخراج أحمد شفيق.

