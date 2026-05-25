إعلان

رويترز: نفوذ نتنياهو محدود في قرار ترامب تجاه إيران

كتب : وكالات

04:19 م 25/05/2026

بنيامين نتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر مطلعة بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ مقربين منه في أحاديث خاصة أن إسرائيل لم تعد تمتلك قدرة مؤثرة على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بإيران، بالتزامن مع المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر.

وذكرت الوكالة، استناداً إلى مصدرين، أن تصريحات نتنياهو جاءت في وقت تتراجع فيه مشاركة إسرائيل بصورة كبيرة في المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق مبدئي لوقف الحرب التي بدأت، وفق التقرير، بعد قصف أمريكي إسرائيلي مشترك.

وأضافت أن نتنياهو يتمسك بإبقاء إمكانية مواصلة العمليات ضد ما تعتبره إسرائيل تهديدات قائمة على مختلف الجبهات، بما يشمل لبنان، وهو شرط قد يمثل عائقاً أمام التوصل إلى اتفاق إذا أصرت إيران على وقف كامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان.

وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين المشاركين في المناقشات الخاصة مع نتنياهو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبدى مخاوف بشأن مذكرة التفاهم التي يجري التفاوض حولها حالياً.

كما نقل التقرير عن مسؤول كبير في إدارة ترامب قوله إن الاتفاق المقترح يتضمن فتح إيران لمضيق هرمز مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار البحري، على أن تتبع ذلك مفاوضات إضافية بشأن الملفات النووية.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن الاتفاق لا يعالج بصورة فورية الهواجس الإسرائيلية المتعلقة ببرنامج إيران النووي ومخزوناتها، إلا أن نتنياهو بات يدرك، وفق ما نُقل عنه، أن إسرائيل لا تملك في الوقت الراهن وسائل فعالة للتأثير على الرئيس ترامب.

وأشار التقرير إلى أن ترامب ونتنياهو أجريا ثلاث مكالمات هاتفية على الأقل خلال الأسبوع الماضي، في وقت كان فيه مسؤولون إسرائيليون يتحدثون عن استعدادات لعودة غارات جوية مشتركة مع الولايات المتحدة تستهدف البنية التحتية للطاقة داخل إيران.

كما أوضحت رويترز أن ترامب، وبعد أولى تلك المحادثات الهاتفية التي جرت مساء الثلاثاء، سُئل من قبل صحفيين عما دار مع نتنياهو، ليرد قائلاً: "إنه شخص رائع للغاية، وسيفعل كل ما أريده أن يفعله".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو دونالد ترامب إيران مضيق هرمز الولايات المتحدة لبنان

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

4 أبراج قد تواجه أزمات وخسائر الفترة المقبلة أبرزها الحمل
علاقات

4 أبراج قد تواجه أزمات وخسائر الفترة المقبلة أبرزها الحمل

من 10 إلى 710 جنيهات.. زيادة أسعار زيوت شل في مصر والتطبيق مطلع يونيو
أخبار السيارات

من 10 إلى 710 جنيهات.. زيادة أسعار زيوت شل في مصر والتطبيق مطلع يونيو
قبل دويتو "بحرية" مع حماقي.. تعرف على أشهر دويتوهات شيرين عبدالوهاب
زووم

قبل دويتو "بحرية" مع حماقي.. تعرف على أشهر دويتوهات شيرين عبدالوهاب
16 صورة لنجمات تألقن بفساتين "حورية البحر" في ختام مهرجان كان 2026
الموضة

16 صورة لنجمات تألقن بفساتين "حورية البحر" في ختام مهرجان كان 2026

أزمات الموسيقيين تشتعل.. رسالة غامضة من مصطفى كامل ورد غاضب من حلمي عبدالباقي
زووم

أزمات الموسيقيين تشتعل.. رسالة غامضة من مصطفى كامل ورد غاضب من حلمي عبدالباقي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

قفزة مفاجئة بأسعار الذهب فى مصر اليوم.. فما الأسباب؟
خطوة بخطوة.. كيفية التصالح على مخالفات البناء حتى توصيل المرافق
"نفسنا يكمل في أوروبا".. كيف عايش أهل نجريح يوم صلاح الأخير في ليفربول؟