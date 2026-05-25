رويترز: نفوذ نتنياهو محدود في قرار ترامب تجاه إيران

أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر مطلعة بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ مقربين منه في أحاديث خاصة أن إسرائيل لم تعد تمتلك قدرة مؤثرة على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بإيران، بالتزامن مع المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر.

وذكرت الوكالة، استناداً إلى مصدرين، أن تصريحات نتنياهو جاءت في وقت تتراجع فيه مشاركة إسرائيل بصورة كبيرة في المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق مبدئي لوقف الحرب التي بدأت، وفق التقرير، بعد قصف أمريكي إسرائيلي مشترك.

وأضافت أن نتنياهو يتمسك بإبقاء إمكانية مواصلة العمليات ضد ما تعتبره إسرائيل تهديدات قائمة على مختلف الجبهات، بما يشمل لبنان، وهو شرط قد يمثل عائقاً أمام التوصل إلى اتفاق إذا أصرت إيران على وقف كامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان.

وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين المشاركين في المناقشات الخاصة مع نتنياهو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبدى مخاوف بشأن مذكرة التفاهم التي يجري التفاوض حولها حالياً.

كما نقل التقرير عن مسؤول كبير في إدارة ترامب قوله إن الاتفاق المقترح يتضمن فتح إيران لمضيق هرمز مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار البحري، على أن تتبع ذلك مفاوضات إضافية بشأن الملفات النووية.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن الاتفاق لا يعالج بصورة فورية الهواجس الإسرائيلية المتعلقة ببرنامج إيران النووي ومخزوناتها، إلا أن نتنياهو بات يدرك، وفق ما نُقل عنه، أن إسرائيل لا تملك في الوقت الراهن وسائل فعالة للتأثير على الرئيس ترامب.

وأشار التقرير إلى أن ترامب ونتنياهو أجريا ثلاث مكالمات هاتفية على الأقل خلال الأسبوع الماضي، في وقت كان فيه مسؤولون إسرائيليون يتحدثون عن استعدادات لعودة غارات جوية مشتركة مع الولايات المتحدة تستهدف البنية التحتية للطاقة داخل إيران.

كما أوضحت رويترز أن ترامب، وبعد أولى تلك المحادثات الهاتفية التي جرت مساء الثلاثاء، سُئل من قبل صحفيين عما دار مع نتنياهو، ليرد قائلاً: "إنه شخص رائع للغاية، وسيفعل كل ما أريده أن يفعله".