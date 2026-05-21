صفوة: "ابني بيعاني من الديسلكسيا وسمية الألفي سبب اكتشافه"

كشفت الفنانة صفوة، عن أسرار تذاع لأول مرة حول مشوارها الفني وحياتها الشخصية والأزمات التي مرت بها داخل الوسط الفني وخارجه.

وقالت صفوة ببرنامج "ورقة بيضا"، إن رحلتها الفنية لم تكن سهلة أو مستحيلة، لكنها كانت "حياتها الحقيقية"، مشيرة إلى أن شكل الصناعة الفنية تغير تماما، قائلة: "زمان كان الجمهور ممكن يقبل أي حاجة، دلوقتي المنتج والفنان والمخرج كلهم بيشاركوا في الصورة النهائية، وما بقاش الموضوع فلوس وبس".

وتحدثت عن أزمة الكتابة الحالية في الدراما، مؤكدة أن زمن المؤلف الواحد انتهى وأصبحت "ورش الكتابة" هي المسيطرة، مضيفة:"عندنا دلوقتي أزمات كبيرة في الكتابة.. وفي مخرجين بقوا نجوم أكتر من الفنانين".

صفوة تتحدث عن أسامة أنور عكاشة

وكشفت صفوة لأول مرة تفاصيل خلافها القديم مع الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة أثناء مسلسل أبو العلا البشري، مؤكدة أنه أوضح لها في النهاية أنها كانت مخطئة.

كما عبرت عن امتنانها الكبير لمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، مؤكدة أنه غير حياتها بالكامل، وأن الفضل بعد الله يعود للمخرج الراحل أحمد توفيق والفنان نور الشريف، قائلة: "كنا وسط عمالقة بيحطونا في الصدارة".

وكشفت عن موقف مرعب أثناء تصوير العمل، بعدما اندلع حريق داخل اللوكيشن بسبب الإضاءات، مؤكدة أن فريق العمل عاش لحظات رعب حقيقية خاصة وأن الفنانة منال سلامة كانت حاملًا وقتها.

وأشادت بعدد من نجوم الجيل الجديد منهم أحمد غزي وحمزة العيلي وطه دسوقي، مؤكدة أنهم يهتمون بالشغل الحقيقي أكثر من السوشيال ميديا والانتشار.

صفوة عن عادل إمام: "حبيب قلب المصريين"

كما تحدثت بحب شديد عن الزعيم عادل إمام، قائلة: "ده حبيب قلب المصريين والعالم العربي.. ورافع راسنا فوق".

وفي الجزء الإنساني من الحلقة، دخلت صفوة في حالة تأثر كبيرة أثناء حديثها عن والدها، مؤكدة أن وفاته كانت أصعب كسرة مرت بها في حياتها، وأضافت: "بتعب جدا لما بتكلم عنه.. وأخدت منه العصبية وكل حاجة".

وكشفت أنها لم تزر المقابر منذ 3 سنوات رغم تعلقها الشديد بوالدها، كما تحدثت عن طفولتها بعد انفصال والديها وسفر والدتها للكويت، مؤكدة أن والدها ووالدتها نجحا في احتوائها نفسيًا رغم الانفصال.

وتطرقت صفوة إلى حياتها العائلية وتجربتها كأم، كاشفة لأول مرة أن ابنها يعاني من “الديسلكسيا”، موضحة أن الفنانة الراحلة سمية الألفي كانت أول من نبهتها للأمر وساعدتها في رحلة التشخيص والعلاج.

كما اعترفت بأنها تزوجت مرتين وانتهى الزواج بالانفصال، مؤكدة أنها كانت صاحبة قرار الانفصال في المرتين، قائلة: "لقيت نفسي نسخة أفضل وأنا لوحدي".

وأضافت، أنها لا تمانع إجراء عمليات تجميل إذا احتاجت لذلك، وأنها ندمت على رفض دور في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، كاشفة أن كتاب حياتها – إذا قررت كتابته – سيحمل اسم "أنا حرة".

