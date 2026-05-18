تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان عبدالله فرغلي، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 18 مايو عام 2010، بعد مشوار فني حافل بالأعمال الكوميدية والمسرحية التي تركت بصمة كبيرة لدى الجمهور.

ولد عبدالله فرغلي في 3 مارس عام 1928، ودرس بكلية الآداب، وحصل على ليسانس اللغة الفرنسية، قبل أن يبدأ حياته المهنية بعيدًا عن الفن، حيث عمل مدرسًا للغة الفرنسية بإحدى المدارس.

مشوار عبدالله فرغلي الفني

وبدأ عبدالله فرغلي أولى خطواته الفنية من خلال انضمامه إلى "فرقة الفنانين المتحدين"، لينطلق بعدها في مشوار طويل جعله واحدًا من أبرز نجوم الكوميديا والمسرح في مصر.

وشارك عبدالله فرغلي في عدد كبير من المسرحيات الناجحة، من أبرزها مدرسة المشاغبين، وسيدتي الجميلة، و"هالو شلبي"، و"إنها حقا عائلة محترمة" ، وهي أعمال ما زالت حاضرة في أذهان الجمهور حتى اليوم.

ولم يقتصر نجاحه على المسرح فقط، بل برز اسمه أيضًا في السينما، وشارك في عدد من الأفلام المهمة، من بينها فيلم الحريف بطولة عادل إمام.

وفاة عبدالله فرغلي

ورحل الفنان عبدالله فرغلي تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا، بعدما قدم أكثر من 200 عمل فني، إذ توفي في 18 مايو عام 2010 بعد صراع مع المرض ومعاناته من ضيق حاد في التنفس.

