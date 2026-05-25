أعرب الفنان إياد نصار، عن فخره بعد تداول صورة من امتحان جامعي، تضمن سؤالا حول تحليل شخصيات مسلسل أصحاب الأرض من بينها شخصية الدكتورة "سلمى" التي قدمتها منة شلبي، وشخصية "ناصر" التي جسدها بالعمل، إلى جانب شخصية "عم إبراهيم" التي قدمها كامل الباشا.

ونشر إياد، صورة الامتحان، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أصحاب الأرض سؤال في امتحان.. فخور إني كنت جزءا من عمل هفضل فخور بيه عمري كله، قبلة على جبين شهدائك يا وطني".

إياد نصار يكشف معاناته بعد المسلسل

وتحدث إياد نصار عن تأثير العمل عليه، قائلًا: "بعد انتهاء التصوير ما زلت أعاني من المشاهد والدمار الذي تعرض له أهلنا في غزة"، مؤكدا أن الرسالة الأساسية للمسلسل هي أن الشعب الفلسطيني يحب الحياة ويسعى للبقاء رغم كل الصعوبات.

وأوضح، أنه حرص على تقديم شخصية "ناصر" بشكل واقعي، لنقل مشاعر الحزن والألم التي عاشها الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن العمل حظي بردود فعل إيجابية من الجمهور والنقاد.

أبطال مسلسل "صحاب الأرض"

يذكر أن، مسلسل "صحاب الأرض" حقق نجاحا واسعا خلال عرضه في موسم دراما رمضان 2026، وشارك في بطولته منة شلبي، وإياد نصار، وكامل الباشا، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن.

والعمل من سيناريو وحوار عمار صبري، وتطوير السيناريو والحوار لمحمد هشام عبية، وإخراج بيتر ميمي.



