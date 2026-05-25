أكد البنك الأهلي المصري مواصلته تقديم حلًا عمليًا لعملائه لتوفير النقدية خلال إجازة عيد الأضحى دون الحاجة إلى زيادة ماكينة صراف آلي "ATM".

وأوضح في بيان اليوم، أن البنك يقدم خدمة "كاش أواي"، التي تتيح سحب الأموال بسهولة دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو ماكينات الصراف الآلي.

ما هي خدمة كاش أواي من البنك الأهلي؟

تعد خدمة "كاش أواي" إحدى الخدمات المصرفية الرقمية التي تعكس توجه البنك نحو التوسع في القنوات البديلة، حيث تُمكّن العملاء من سحب النقود عبر ماكينات نقاط البيع الإلكترونية (POS) المنتشرة في السوبر ماركت ومحطات الوقود في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتتميز الخدمة بإتاحتها على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية، وهو ما يجعلها خيارًا مثاليًا لتلبية احتياجات العملاء النقدية في الأوقات التي تتوقف فيها خدمات الفروع.

كما تتيح الخدمة السحب النقدي مجانًا دون فرض أي رسوم إضافية، وذلك لحاملي بطاقات الخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع، سواء الصادرة من البنك الأهلي المصري أو من البنوك المحلية الأخرى.

خطوات استخدام خدمة كاش أواي

تمثل سهولة الاستخدام أحد أبرز مزايا «كاش أواي»:

- يمكن للعميل التوجه إلى أقرب منفذ يقدم الخدمة.

- تمرير البطاقة على ماكينة POS.

- إدخال الرقم السري وتحديد المبلغ المطلوب للحصول على النقد فورًا، مع مراعاة حدود السحب المقررة لكل بطاقة.

ماكينات الصراف الآلي

وتسهم الخدمة في تقليل الضغط على ماكينات الصراف الآلي، وتوفير الوقت والجهد على العملاء، خاصة في أوقات الذروة والمواسم، فضلًا عن دعم توجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في القطاع المصرفي.

وتشهد "كاش أواي" إقبالًا متزايدًا من العملاء، حيث حققت معدلات نمو قوية، ما يعكس نجاحها كبديل عملي وآمن للحصول على النقد بسهولة في أي وقت ومن أقرب نقطة بيع.