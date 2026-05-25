إعلان

نقل الشاعر جمال بخيت إلى المستشفى إثر وعكة صحية مفاجئة

كتب : محمد لطفي

04:11 م 25/05/2026

الشاعر الكبير جمال بخيت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرض الشاعر جمال بخيت لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى المستشفى خلال الساعات القليلة الماضية، لمتابعة وضعه الصحي وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وعانى جمال بخيت مؤخرًا من اضطرابات في الجهاز الهضمي، مما استدعى التدخل الطبي لعلاجه.

من هو جمال بخيت؟


وجمال بخيت هو شاعر غنائي وصحفي مصري بارز، يعد واحدًا من أهم كتاب كلمات الأغاني العربية الذين جمعوا بين الكلمة الراقية والشعر العامي المعبر.

ولد جمال محمد أحمد بخيت في 29 يناير 1954 بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة القاهرة عام 1979.

وإلى جانب كتابة الأغاني، عمل في مجال الصحافة وتدرج في مناصب تحريرية، منها مدير تحرير مجلة "صباح الخير" ورئيس القسم الثقافي والفني بجريدة الشارقة.

ومثّل جمال بخيت مصر في مسابقة الأغنية العربية التي ينظمها اتحاد الإذاعات العربية، حيث اختارته الإذاعة المصرية 4 مرات متتالية لكتابة أغنيتها الرسمية في المسابقة، وفازت أغانيه بعدة جوائز مثل الميكروفون الذهبي وجائزة أفضل نص.

ومن أشهر أعماله في الروح الوطنية: "والله زمان يا سلاحي" ومن قصائده السياسية والاجتماعية، "الواد كبر"، و"دين أبوهم".

كما صدر له العديد من الدواوين الشعرية، منها "مشاعر بلا ترتيب" 1985 عن دار ألف للنشر، "شباك النبي على باب الله" 1994 عن مكتبة مدبولي، "بنعشق الحياة" 1996 عن الهيئة العامة للكتاب، "مسحراتي العرب" 2002 عن الهيئة العامة للكتاب، "لوجه الحب" وهو الجزء الاول من الأعمال الكاملة ويضم ستة دواوين وهى: مشاعر بلا ترتيب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جمال بخيت الجهاز الهضمي القاهرة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

زعيم المعارضة الإسرائيلية: الاتفاق مع إيران كارثة
شئون عربية و دولية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: الاتفاق مع إيران كارثة
مات بالغربة قبل تحقيق حلمه.. وفاة طالب طب من كفر الشيخ في حادث بليبيا
أخبار المحافظات

مات بالغربة قبل تحقيق حلمه.. وفاة طالب طب من كفر الشيخ في حادث بليبيا
شقق سكن لكل المصريين.. الإسكان تمد فترة التقديم على أراضي الشراكة مع القطاع
أخبار العقارات

شقق سكن لكل المصريين.. الإسكان تمد فترة التقديم على أراضي الشراكة مع القطاع
أخطاء غذائية شائعة في أول أيام عيد الأضحى تسبب مشاكل بالمعدة والهضم
نصائح طبية

أخطاء غذائية شائعة في أول أيام عيد الأضحى تسبب مشاكل بالمعدة والهضم
أزمات الموسيقيين تشتعل.. رسالة غامضة من مصطفى كامل ورد غاضب من حلمي عبدالباقي
زووم

أزمات الموسيقيين تشتعل.. رسالة غامضة من مصطفى كامل ورد غاضب من حلمي عبدالباقي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

قفزة مفاجئة بأسعار الذهب فى مصر اليوم.. فما الأسباب؟
خطوة بخطوة.. كيفية التصالح على مخالفات البناء حتى توصيل المرافق
"نفسنا يكمل في أوروبا".. كيف عايش أهل نجريح يوم صلاح الأخير في ليفربول؟