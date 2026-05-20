منهم إبراهيم يسري وفؤاد المهندس.. نجوم رحلوا في شهر ميلادهم

كتب : سهيلة أسامة

06:53 م 20/05/2026

فؤاد المهندس

شهد الوسط الفني عبر السنين الماضية رحيل عدد من الفنانين خلال نفس الشهر الذي ولدوا فيه، ومن بينهم نجوم كبار تركوا بصمة في السينما والدراما والغناء.

فؤاد المهندس

ومن أبرز هؤلاء الفنانين فؤاد المهندس، الذي ولد في 6 سبتمبر عام 1924، ورحل عن عالمنا في 16 سبتمبر 2006، بعد مشوار فني طويل قدم خلاله أعمالًا أصبحت علامات في تاريخ الكوميديا المصرية.

محمد عبد المطلب

رحل المطرب محمد عبد المطلب في نفس شهر ميلاده، إذ ولد في 13 أغسطس 1910، وتوفي في 21 أغسطس 1980، بعد أن قدم عشرات الأغاني الشعبية والطربية.

كريمة مختار

ولدت الفنانة كريمة مختار في 16 يناير 1934، وتوفيت في 12 يناير 2017.

حسن أبو السعود

الموسيقار حسن أبو السعود ولد في 2 أبريل 1948، ورحل في 17 أبريل 2007.

صباح

ولدت "الشحرورة" في 10 نوفمبر 1927، وتوفيت في 26 نوفمبر 2014.

ناهد رشدي

الفنانة ناهد رشدي، التي ولدت في 15 سبتمبر 1956، وتوفيت في 14 سبتمبر 2024.

فريد شوقي

رحل فريد شوقي قبل أيام قليلة من عيد ميلاده، إذ ولد في 30 يوليو 1920، وتوفي في 27 يوليو 1998.

إبراهيم يسري

رحل الفنان إبراهيم يسري في نفس يوم ميلاده، إذ ولد في 20 أبريل 1950، وتوفي في 20 أبريل 2015.

