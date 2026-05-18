روى الإعلامي محمود سعد تفاصيل بداية علاقته بالفنان عادل إمام، كاشفا عن مواقف جمعتهما داخل المسرح وكواليس أول لقاء بينهما.

ماذا قال محمود سعد عن الزعيم؟

وقال محمود سعد خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "مش عارف أبدأ منين.. 35 سنة، وفي فترة من الفترات دي، الراجل ده اداني مساحة جميلة جدًا في حياته، وأنا بشكره على ده جدًا، أفتكر مرة روحت مسرح عادل إمام، ودخلت غرفة عادل إمام وهي مقفولة، مش بالمفتاح، وكان ممكن أدخلها وهو شغال على المسرح، مش عارف إيه اللي خلاني أطق في دماغي وأدخل والمسرحية شغالة، شافني عادل وقالي لولا إنك إنت اللي واقف كنت عملت مشكلة كبيرة، اتاري ممنوع منعًا باتًا حد يدخل له وهو على المسرح علشان ده بيشغله".

وأضاف: "في سنة 1987 حصل إضراب للفنانين في نقابة السينمائيين، وكان عادل إمام بيعرض مسرحية في إسكندرية، وفجأة وقف العرض وقال (أنا متضامن مع الفنانين)، والناس سقفت جامد، ووقف العرض دقيقة كاملة، وكانت حاجة رائعة جدًا، وكمان تبرع بإيراد العرض للمعتصمين في النقابة".

وتابع محمود سعد: "قالولي وقتها هتروح لعادل إمام علشان تتكلم معاه في الموضوع ده، وده كان أول تعارف بينا".

واستكمل: "روحت المسرح ودخلت غرفة الصالون في الكواليس، ولقيت عادل إمام بيقولي: (إنت صغير أوي)، لأنه وقتها ماكنش فيه صور كتير ولا يعرف شكلي، وكان عندي وقتها 33 سنة، وقعد معايا وحكالي القصة، وده كان أول حوار صحفي ليا مع عادل إمام".

عيد ميلاد الزعيم عادل إمام

يُذكر أن الزعيم عادل إمام احتفل أمس الأحد بعيد ميلاده، الموافق 17 مايو، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئته بهذه المناسبة. وقدم عادل إمام خلال مشواره الفني عددًا كبيرًا من الأعمال الناجحة التي حققت جماهيرية واسعة في السينما والمسرح والدراما.

