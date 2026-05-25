تصدر الفنان أحمد سعد تريند محرك البحث "جوجل"، بالتزامن مع استعداده لإحياء حفلين غنائيين خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

ويحيي أحمد سعد أولى حفلاته يوم 28 مايو، ثاني أيام العيد، بمشاركة الفنانة روبي، في مدينة الغردقة، وتحديدًا بمنطقة الممشى السياحي أمام "بلو سبا ريزورت".

وفي اليوم التالي، يتوجه أحمد سعد إلى مدينة الإسكندرية لإحياء حفله الثاني يوم 29 مايو، بأحد فنادق منطقة المنتزه.

مشاركة أحمد سعد في احتفالية فرحة مصر

وكان الفنان أحمد سعد شارك، الاثنين الماضي، في احتفالية "فرحة مصر" بحضور السيدة انتصار السيسي، وسط أجواء من البهجة والسعادة والتفاعل الكبير بين الحضور.

أحمد سعد و"الألبوم الحزين"

وكان أحمد سعد قد تصدر قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجًا على موقع "يوتيوب" خلال الأسابيع الماضية، بعد طرح أغنيات "الألبوم الحزين".

وحققت 3 أغنيات من الألبوم مراكز متقدمة في قائمة الأكثر تداولًا، إذ جاءت أغنية "أنا مش فاهمني" في المركز الأول، بعدما تجاوزت مليون و200 ألف مشاهدة عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

