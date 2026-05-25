ترامب يربط اتفاق إيران بتوسيع اتفاقيات أبراهام في الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات الجارية مع إيران تسير بصورة جيدة، مؤكداً أن الاتفاق المحتمل سيكون اتفاقاً مهماً للجميع أو أنه لن يتم التوصل إلى أي اتفاق، محذراً من أن البديل سيكون العودة إلى المواجهات العسكرية بوتيرة أكبر وأقوى، على حد وصفه.

وأوضح ترامب خلال تدوينة له على منصة تروث سوشيال، أنه ناقش هذا الملف خلال مباحثات أجراها السبت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم بن جابر آل ثاني، والوزير علي الثوادي، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير أحمد شاه، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأضاف أنه أكد خلال هذه المناقشات ضرورة انضمام هذه الدول بشكل متزامن إلى اتفاقيات أبراهام كحد أدنى، بعد الجهود التي قال إن الولايات المتحدة بذلتها لمحاولة التوصل إلى تسوية لهذا الملف المعقد.

وأشار إلى أن الدول التي شملها هذا الطرح هي مصر السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا والأردن والبحرين، موضحاً أن الإمارات والبحرين منضمتان بالفعل إلى الاتفاقيات.

كما ذكر أنه قد تكون لدى دولة أو دولتين مبررات لعدم الانضمام، وأن ذلك قد يكون مقبولاً، لكنه قال إن غالبية الدول ينبغي أن تكون مستعدة للمشاركة بما يجعل التسوية مع إيران حدثاً أكثر أهمية من الناحية التاريخية.

وقال ترامب إن اتفاقيات أبراهام حققت، بحسب وصفه، نتائج مالية واقتصادية واجتماعية للدول المشاركة فيها، وهي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان وكازاخستان، مضيفاً أن الدول المنضمة لم تطرح فكرة الانسحاب أو حتى التوقف عن المشاركة.

وأضاف أن الاتفاقيات، وفق ما ذكره، يمكن أن توفر قوة وسلاماً للشرق الأوسط، كما رأى أنها قد تصبح وثيقة ذات أهمية استثنائية على المستوى العالمي.

وشدد على أن الخطوة يجب أن تبدأ بانضمام السعودية وقطر بصورة فورية، داعياً بقية الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة، وقال إن عدم الانضمام قد يُنظر إليه باعتباره مؤشراً على غياب النوايا الإيجابية.

وأشار ترامب إلى أنه لمس خلال محادثاته مع عدد من القادة استعداداً للترحيب بانضمام إيران إلى اتفاقيات أبراهام إذا تم توقيع اتفاقها مع الولايات المتحدة.

وأضاف أن هذا الاتفاق، وفق تقديره، قد يصبح الأهم بالنسبة لدول المنطقة، مؤكداً أنه طلب من ممثليه بدء إجراءات استكمال عملية انضمام هذه الدول إلى اتفاقيات أبراهام.