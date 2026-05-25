إعلان

ترامب يربط اتفاق إيران بتوسيع اتفاقيات أبراهام في الشرق الأوسط

كتب : وكالات

03:55 م 25/05/2026 تعديل في 04:04 م

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات الجارية مع إيران تسير بصورة جيدة، مؤكداً أن الاتفاق المحتمل سيكون اتفاقاً مهماً للجميع أو أنه لن يتم التوصل إلى أي اتفاق، محذراً من أن البديل سيكون العودة إلى المواجهات العسكرية بوتيرة أكبر وأقوى، على حد وصفه.

وأوضح ترامب خلال تدوينة له على منصة تروث سوشيال، أنه ناقش هذا الملف خلال مباحثات أجراها السبت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم بن جابر آل ثاني، والوزير علي الثوادي، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير أحمد شاه، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأضاف أنه أكد خلال هذه المناقشات ضرورة انضمام هذه الدول بشكل متزامن إلى اتفاقيات أبراهام كحد أدنى، بعد الجهود التي قال إن الولايات المتحدة بذلتها لمحاولة التوصل إلى تسوية لهذا الملف المعقد.

وأشار إلى أن الدول التي شملها هذا الطرح هي مصر السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا والأردن والبحرين، موضحاً أن الإمارات والبحرين منضمتان بالفعل إلى الاتفاقيات.

كما ذكر أنه قد تكون لدى دولة أو دولتين مبررات لعدم الانضمام، وأن ذلك قد يكون مقبولاً، لكنه قال إن غالبية الدول ينبغي أن تكون مستعدة للمشاركة بما يجعل التسوية مع إيران حدثاً أكثر أهمية من الناحية التاريخية.

وقال ترامب إن اتفاقيات أبراهام حققت، بحسب وصفه، نتائج مالية واقتصادية واجتماعية للدول المشاركة فيها، وهي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان وكازاخستان، مضيفاً أن الدول المنضمة لم تطرح فكرة الانسحاب أو حتى التوقف عن المشاركة.

وأضاف أن الاتفاقيات، وفق ما ذكره، يمكن أن توفر قوة وسلاماً للشرق الأوسط، كما رأى أنها قد تصبح وثيقة ذات أهمية استثنائية على المستوى العالمي.

وشدد على أن الخطوة يجب أن تبدأ بانضمام السعودية وقطر بصورة فورية، داعياً بقية الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة، وقال إن عدم الانضمام قد يُنظر إليه باعتباره مؤشراً على غياب النوايا الإيجابية.

وأشار ترامب إلى أنه لمس خلال محادثاته مع عدد من القادة استعداداً للترحيب بانضمام إيران إلى اتفاقيات أبراهام إذا تم توقيع اتفاقها مع الولايات المتحدة.

وأضاف أن هذا الاتفاق، وفق تقديره، قد يصبح الأهم بالنسبة لدول المنطقة، مؤكداً أنه طلب من ممثليه بدء إجراءات استكمال عملية انضمام هذه الدول إلى اتفاقيات أبراهام.

12

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب إيران اتفاقيات أبراهام مصر السعودية الإمارات

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الإعدام للمتهم في قضية "سبايدر مان" بورسعيد
أخبار المحافظات

الإعدام للمتهم في قضية "سبايدر مان" بورسعيد
في عيد ميلادها.. موقف مؤثر لـ وفاء عامر أبكى المخرج خيري بشارة
زووم

في عيد ميلادها.. موقف مؤثر لـ وفاء عامر أبكى المخرج خيري بشارة

قبل دويتو "بحرية" مع حماقي.. تعرف على أشهر دويتوهات شيرين عبدالوهاب
زووم

قبل دويتو "بحرية" مع حماقي.. تعرف على أشهر دويتوهات شيرين عبدالوهاب
شقق سكن لكل المصريين.. الإسكان تمد فترة التقديم على أراضي الشراكة مع القطاع
أخبار العقارات

شقق سكن لكل المصريين.. الإسكان تمد فترة التقديم على أراضي الشراكة مع القطاع
هل يعرض الزمالك فتوح وعبدالمجيد للبيع مقابل 6 ملايين دولار؟
رياضة محلية

هل يعرض الزمالك فتوح وعبدالمجيد للبيع مقابل 6 ملايين دولار؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

قفزة مفاجئة بأسعار الذهب فى مصر اليوم.. فما الأسباب؟
خطوة بخطوة.. كيفية التصالح على مخالفات البناء حتى توصيل المرافق
"نفسنا يكمل في أوروبا".. كيف عايش أهل نجريح يوم صلاح الأخير في ليفربول؟