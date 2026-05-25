زعيم المعارضة الإسرائيلية: الاتفاق مع إيران كارثة

شن زعيم المعارضة الإسرائيلية هجوماً على الاتفاق مع إيران، واصفاً إياه بالكارثة، كما انتقد أداء حكومة بنيامين نتنياهو في عدد من الملفات المرتبطة بالحرب والتطورات الإقليمية.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية إن ما وصفه بأسوأ ما في الاتفاق هو أنه جرى إعداده في غياب إسرائيل عن طاولة المفاوضات.

وأضاف أن حكومة نتنياهو وضعت مجموعة من الأهداف لكنها لم تتمكن من تحقيقها، معتبراً أنها أخفقت في الحرب على غزة ولبنان وإيران.

وفي سياق متصل، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه لا ينبغي التساهل مع الطائرات المسيّرة، مطالباً نتنياهو بإبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة العودة إلى الحرب.