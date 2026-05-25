وفاة المطرب السوداني مجذوب أونسة في حادث سير مروع

كتب : مصطفى حمزة

01:43 م 25/05/2026

مجذوب اونسة المطرب السوداني

رحل المطرب السوداني الكبير مجذوب أونسة، اليوم الإثنين، إثر تعرضه لحادث سير في منطقة عطبرة.

وأعلن وجدي الميرغني، مدير عام قناة سودانية 24، عن وفاة المطرب السوداني الكبير.

تفاصيل وفاة مجذوب أونسة


وكتب وجدي ميرغني، عبر صفحته في موقع فيسبوك: "تنعي قناة سودانية 24 ومنصاتها الرقمية والعاملون بها فقيد البلاد، الفنان الكبير مجذوب أونسة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الإثنين 25 مايو 2026م، إثر حادث مروري على طريق أم درمان - عطبرة".

وتابع: "خالص العزاء والمواساة لأسرته وذويه وأهل الفن ومحبيه. نسأل الله له الرحمة والمغفرة والعتق من النار. إنا لله وإنا إليه راجعون".

أشهر أغاني المطرب الراحل مجذوب أونسة


ويعد المطرب الراحل مجذوب أونسة من جيل الرواد في الأغنية السودانية، وقدم العديد من الأغاني التي رسخت مكانته، ومنها: "أقدار"، و"مصابيح الكلام"، و"صياد النجوم"، و"ما سلامك"، و"آخر خبر"، و"حلم الصبا"، و"عزيز أنت يا وطني"، و"شيلي من خاطري الفرح".

