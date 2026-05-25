شهدت مدينة الفيوم حالة من الاستنفار الأمني، عقب انهيار عقار قديم وخالٍ من السكان بمنطقة شارع عمرو بن العاص التابعة لنطاق حي جنوب، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

الأجهزة الأمنية تنتقل لموقع انهيار العقار

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العقيد محمد خضر مأمور قسم شرطة الفيوم ثان، يفيد بانهيار عقار قديم داخل نطاق الحي.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تفقد اللواء محمود حمدي مساعد مدير الأمن للأمن العام موقع الحادث، يرافقه العقيد إسلام حمدي وكيل إدارة الحماية المدنية، للإشراف على أعمال التأمين وفرض كردون أمني حول العقار المنهار.

إغلاق شارع عمرو بن العاص وتحويل المرور

ووجه مساعد مدير الأمن بالتنسيق بين رئاسة حي جنوب وإدارة مرور الفيوم، بإغلاق الشارع المحيط بالعقار وتحويل حركة السيارات إلى طرق بديلة، حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما جرى وضع حواجز حديدية ثابتة لمنع مرور المواطنين أو المركبات بجوار موقع الانهيار لحين الانتهاء من أعمال الفحص والمعاينة.

لجان هندسية لفحص العقارات المجاورة

وأكد اللواء أ.ح دكتور هشام الشيمي، سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم، أنه جرى تكليف الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الفيوم، بالتعاون مع كلية الهندسة، لفحص العقار المنهار والتأكد من مدى تأثر المباني المجاورة بالحادث.

النيابة العامة تبدأ التحقيقات

وجرى إخطار نيابة بندر الفيوم التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب انهيار العقار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.