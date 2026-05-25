

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور متداول عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحبه قدرته على تسهيل استخراج رخص القيادة بمحافظة أسيوط مقابل مبالغ مالية.

سقوط متهم بالنصب على المواطنين

وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط. وعُثر بحوزة المتهم على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم، أقر بقيامه بنشر المنشور بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم عقب إيهامهم بقدرته على تسهيل استخراج رخص القيادة لهم، على خلاف الحقيقة.

وأضافت التحريات أن المتهم كان يتوقف عن الرد على ضحاياه عقب حصوله على الأموال. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

