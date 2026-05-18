"استاهل ضرب الجزمة".. كيف رد أحمد آدم على شائعة عنه مع منة شلبي؟

يحل اليوم الاثنين، عيد ميلاد الفنان أحمد آدم الذي يعد من مواليد 18 مايو وحصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الإسكندرية، وهو واحد من أبرز نجوم الكوميديا في السينما ورصيده الفني وصل لـ 121 عملا.

ومن أشهر أعماله التي ارتبطت بذاكرة السينما شخصية القرموطي وهى أيقونة نجاحه الكوميدي، وقدمها في أفلام ناجحة مثل "القرموطي في أرض النار" و "قرمط بيتمرمط".

تصريحات أحمد آدم عن منة شلبي

وفي لقاء سابق له ببرنامج "حبر سري" رد أحمد آدم على شائعة عنه مع الفنانة منة شلبي، وتم نسبها لها بشأن ندمها مشاركته بطولة فيلم هندي، وتداول تصريح منسوب إليها تقول فيه: "أستاهل ضرب الجزمة إني اشتغلت مع الراجل ده".

وواجهت مذيعة البرنامج أحمد آدم بهذا التصريح قائلة "في فيلم هندي تحديدا منة شلبي كانت قاعدة في أوضتها بتعيط.. وتقول أستاهل ضرب الجزمة إني اشتغلت مع الراجل ده".

ورد أحمد آدم على هذا الكلام، قائلا: "أنا أول مرة أسمع الكلام ده، منة صديقتي وحبيبتي، وبكرة وبعده تقولي انت وش السعد عليا بعد الأستاذ محمود عبدالعزيز.. لأنها بعد فيلم هندي انطلقت انطلاقة كبيرة، وبقت من أكبر نجمات مصر، وأنا وشي حلو على كل الستات اللي اشتغلت معاهم".

وتابع: "أنا لطيف مع أصحابي، وصعب حد يعمل معايا مشكلة، ولكن ممكن أتعصب في تأخير، أبقى جاي بدري ومتعطلين عشان فلان متأخر أو فلانة متأخرة أو بتعمل مكياج واتأخرت حاجات زي دي، ولكن مش بواجه فيها زمايلي، وبروح أكلم المخرج والكبير بتاع الليلة".

وأوضح: "واني اصطدم مع زميل ليا مبتحصلش إلا نادرا وبيبقى عندي حق فيها، ولو حصل حاجة بيني وبين منة شلبي كنت هقول وأطلع أهاجم ولو كنت سمعتها كنت فتحت الأوضة وقولتها أنا اللي ندمان اني شغال معاكي، وانتي مين؟.. ده لو أنا سمعتها مش حد جه قالي".

وأضاف: "المفروض اللي يزعل بيجي يقول، وأنا لما بزعل بروح أقول، ولكن اني أبقى مقموص منك واتلككلك ده شغل الستات ومعرفش أعمله، وأنا صريح أوي، ومنة أختي الصغيرة واللي بيني وبينها أكبر من أنها تقول حاجة زي كدة، وتخاف تقول حاجة كدا، ولا تجرؤا انها تقول حاجة زي كدة أساسا، لأني عارفها بتحبني قد إيه".

معلومات عن الفنان أحمد آدم

كانت بداية أحمد آدم من خلال مسرح الطفل في قصر ثقافة الحرية بالإسكندرية حيث شارك في العديد من المسرحيات، وقدمه الفنان محمد صبحي في مسرحية "إنت حر" عام 1981، ثم مسرحيات "الهمجي، المهزوز"، مما عزز من شهرته، لينتقل بعدها للعمل بالسينما، ولكن كانت نقطة إنطلاقه الحقيقية، حين قدم شخصية "القرموطي" ببرنامج "سر الأرض" عام 1994، وحققت له نجاحا كبيرا، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، ومن أبرز أعماله "الرجل الأبيض المتوسط، معلش إحنا بنتبهدل، ربنا يخلي جمعة".

