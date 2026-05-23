شهد العرض الخاص لفيلم سفن دوجز تفاعلا كبيرا من جمهور العرض مع المشاهد الكوميدية للنجم كريم عبد العزيز .

شخصية كريم عبدالعزيز في سفن دوجز

ورغم أن الفيلم يصنف كعمل أكشن الا أن ايفيهات كريم التي ألقاها بخفة ظل نالت استحسانا من الجمهور وخرج من العرض وهو يرددها مثل يا نسوق سوا ..يا نموت سوا

والشغل مع النسوان حاجة تقرف وابوك مات موتة مش ولابد ..وسواقة الميكروباصات دي هتخليه يفلت .

أبطال فيلم سفن دوجز

فيلم سفن دوجز فكرة المستشار تركي أل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز ومنة شلبي وتارا عماد ونجوم العالم مونيكا بيلوتشي وسلمان خان ومارتن لورانس ومن النجوم