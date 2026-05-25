إعلان

الأعلى للإعلام يتلقى 3 شكاوى من مجموعة طلعت مصطفى ضد 3 مواقع إخبارية

كتب : أحمد الجندي

02:50 م 25/05/2026

مجموعة طلعت مصطفى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ثلاث شكاوى من مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ضد مواقع "العربي الجديد" و"5 سياسة" و"البيان".

وقالت المجموعة في الشكاوى، أن المواقع الثلاث قامت بنشر أخبار تتضمن معلومات مخالفة للحقيقة وتفتقد لصحة وسلامة المصدر بغية الإساءة إلى الشركة وممثليها، بالإضافة إلى الإضرار بأحد مشروعات الشركة، والتأثير على مبيعاته.

وتم إحالة الشكاوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثهم ودراسة ما جاء فيهم واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما يقضي به قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 واللوائح المنظمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طلعت مصطفى الأعلى لتنظيم الإعلام

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

عناد توروب يدفع الخطيب لإجراء عاجل في الأهلي لإنهاء التعاقد
رياضة محلية

عناد توروب يدفع الخطيب لإجراء عاجل في الأهلي لإنهاء التعاقد

هل انخفض سعر كيلو الدواجن إلى 55 جنيهًا؟ الشعبة توضح
اقتصاد

هل انخفض سعر كيلو الدواجن إلى 55 جنيهًا؟ الشعبة توضح
قصة أشجار عرفات.. هدية سودانية قديمة تظلل ملايين الحجاج اليوم في المشاعر
أخبار

قصة أشجار عرفات.. هدية سودانية قديمة تظلل ملايين الحجاج اليوم في المشاعر
البنوك تكثف تغذية ماكينات "ATM" قبل عيد الأضحى.. وخطط طوارئ لضمان توافر
أخبار البنوك

البنوك تكثف تغذية ماكينات "ATM" قبل عيد الأضحى.. وخطط طوارئ لضمان توافر
16 صورة لنجمات تألقن بفساتين "حورية البحر" في ختام مهرجان كان 2026
الموضة

16 صورة لنجمات تألقن بفساتين "حورية البحر" في ختام مهرجان كان 2026

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

قفزة مفاجئة بأسعار الذهب فى مصر اليوم.. فما الأسباب؟
خطوة بخطوة.. كيفية التصالح على مخالفات البناء حتى توصيل المرافق
"نفسنا يكمل في أوروبا".. كيف عايش أهل نجريح يوم صلاح الأخير في ليفربول؟