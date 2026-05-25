"بقدر شوقي له وأكثر".. ريهام عبدالغفور تدعو لوالدها في يوم التروية

حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور، على الدعاء لوالدها الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، تزامنا مع العشر الأوائل من ذي الحجة ويوم التروية.

وكتبت ريهام، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة: "رواك الله يا أبي من يد الحبيب شربة لا ظمأ بعدها أبدًا، اللهم اسقِ روح أبي من كوثر الجنة، اللهم عطر قبره برائحة الجنة، اللهم ارحم أبي بقدر شوقي وحبي له وأكثر".

ريهام عبد الغفور تهدي تكريمها لروح والدها

وكانت ريهام عبد الغفور فازت بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل ظلم المصطبة، الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وذلك خلال حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ74.

وفاجأت ريهام الحضور أثناء تسلمها الجائزة، بعدما أهدت التكريم إلى روح والدها الراحل، وسط تأثرها وتصفيق الحضور.

أحدث أعمال ريهام عبد الغفور السينمائية

ويعرض حاليا للفنانة ريهام عبد الغفور فيلم برشامة، ويشارك في بطولته كل من هشام ماجد، وباسم سمرة، ومصطفى غريب، وفدوى عابد، والعمل من تأليف أحمد الزغبي وخالد دياب وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

اقرأ أيضًا:

"فيرا.. هنحج" ابنة أحمد راتب تكشف كواليس موقف مؤثر أبكى العائلة قبل 27 عاما





صابرين النجيلي: كنت أحلم أن أصبح مثل شريهان وأتمنى تقديم سيرتها الذاتية





بالصور| هنا الزاهد تتألق بفستان أسود أنيق في مهرجان "كان" والجمهور يعلق



