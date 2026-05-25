كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات واقعة انتحال شخصين صفة رجال شرطة، ومحاولتهما سرقة عملات أجنبية من داخل شقة سكنية بمنطقة مصر الجديدة.

بلاغ من سيدتين

وكان قسم شرطة مصر الجديدة قد تلقى بلاغا من سيدة وطالبة، مقيمتين بدائرة القسم، أفادتا فيه بأنه أثناء تواجدهما داخل الشقة ملك إحداهما، فوجئتا بقيام شخصين بالطرق على الباب وإيهامهما بأنهما من رجال الشرطة.

وأضافت المبلغتان أن المتهمين دخلا الشقة وقاما بتفتيشها بحثا عن مبالغ مالية بعملات أجنبية، ثم غادرا المكان دون الاستيلاء على أي متعلقات.

ضبط المتهمين

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما شخصان، لأحدهما معلومات جنائية.

دافع الجريمة

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وأقر أحد المتهمين بعلمه بأن صاحبة الشقة تعمل بإحدى الدول بالخارج، فاعتقد أنها تحتفظ بعملات أجنبية داخل مسكنها، فاتفق مع المتهم الآخر على سرقتها بأسلوب انتحال الصفة.

وأضافا أنهما غادرا الشقة عقب تفتيشها، بعدما لم يعثرا على أي عملات أجنبية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.