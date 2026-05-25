رغم تشابه بعض الأعراض بين فيروس هانتا وكورونا، فإن لكل منهما طبيعة مختلفة من حيث طريقة الانتقال وسرعة الانتشار وخطورة المضاعفات.

في هذا الصدد، أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن المقارنة تختلف حيث سرعة الانتشار أو شدة المرض والمضاعفات.

كورونا الأكثر انتشارا عالميا

وتابع في تصريح لـ"مصراوي" أن فيروس كورونا كان الأخطر من حيث سرعة الانتشار عالميا، إذ انتقل بسرعة هائلة بين البشر عبر الرذاذ والهواء والمخالطة اليومية، ما تسبب في جائحة عالمية أصابت مئات الملايين حول العالم.

وأوضح أن كورونا يتميز بسهولة العدوى والانتشار الواسع، وهو ما جعله يتحول إلى سلالات وبائية متلاحقة خلال فترة قصيرة.

هانتا أقل انتشارا لكنه أكثر فتكا أحيانا

وأشار إلى أن بعض أنواع فيروس هانتا أكثر فتكا من كورونا بالنسبة للمصاب نفسه، خاصة متلازمة هانتا القلبية الرئوية، التي قد تصل نسبة الوفاة فيها إلى نحو 40 ـ 50%.

ورغم ذلك، فإن عدد الإصابات بفيروس هانتا يظل أقل بكثير مقارنة بكورونا، نظرا لصعوبة انتقاله بين البشر.

وأوضح "بدران" أن فيروس كورونا ينتشر بسهولة شديدة بين الناس، بينما هانتا أقل انتشارا، لكنه قد يكون أكثر خطورة عند الإصابة الشديدة.

ما الفرق بين فيروس هانتا وكورونا؟

مصدر العدوى

فيروس هانتا ينتقل عبر القوارض المصابة، أما كورونا فهو فيروس تنفسي ينتقل مباشرة بين البشر.

طريقة الانتقال

ينتقل هانتا عبر استنشاق جزيئات ملوثة من بول أو فضلات أو لعاب القوارض المصابة، بينما يظل انتقاله بين البشر نادرا للغاية ويقتصر على نوع "الأنديز" وفي ظروف محدودة.

بينما كورونا، ينتقل بسهولة وسرعة عبر الرذاذ التنفسي والمخالطة المباشرة.

سرعة الانتشار

هانتا: انتشار محدود وبطيء.

كورونا: سريع جدًا وقادر على إحداث موجات وبائية واسعة.

فترة ظهور الأعراض

هانتا: من أسبوع حتى 8 أسابيع بعد التعرض.

كورونا: عادة خلال عدة أيام فقط.

الأعراض المشتركة والمختلفة

أعراض مشتركة

يشترك الفيروسان في عدد من الأعراض المبكرة مثل:

الحمى.

الصداع.

آلام العضلات.

الإرهاق العام.

أعراض تميز هانتا

ضيق تنفس حاد وسريع.

امتلاء الرئتين بالسوائل.

احتمالية حدوث فشل كلوي في بعض الأنواع.

أعراض تميز كورونا

السعال.

فقدان الشم والتذوق.

الالتهاب الرئوي.

مضاعفات متعددة بالأعضاء.

هل يوجد علاج لفيروس هانتا؟

أوضح "عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة" أنه لا يوجد حتى الآن علاج نوعي مباشر لفيروس هانتا، ويعتمد التعامل الطبي معه على الرعاية الداعمة والتدخل المبكر، لكن تتوفر لكورونا لقاحات وعلاجات مضادة للفيروسات لبعض الحالات.

مراحل الإصابة بفيروس هانتا

مرحلة الحضانة

تتراوح عادة بين أسبوع و8 أسابيع بعد التعرض للفيروس، وقد لا تظهر خلالها أي أعراض.

المرحلة المبكرة

تشمل ارتفاع الحرارة، الصداع، آلام عضلية شديدة خاصة في الظهر والفخذين، التعب والإرهاق، إضافة إلى الغثيان والقيء، ألم البطن، الإسهال.

المرحلة الخطيرة

في هذه المرحلة قد تتطور الحالة سريعًا إلى سعال جاف، وضيق تنفس متزايد، امتلاء الرئتين بالسوائل، هبوط ضغط الدم، وصدمة دورانية خلال ساعات.

أخطر مضاعفات فيروس هانتا

المضاعفات التنفسية

فشل تنفسي حاد.

ارتشاح شديد بالرئتين.

نقص حاد بالأكسجين.

الحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي.

متلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

المضاعفات القلبية

انخفاض كفاءة ضخ القلب.

اضطرابات الدورة الدموية.

صدمة قلبية وعائية.

اضطراب نبضات القلب.

المضاعفات الكلوية

في الأنواع المنتشرة بآسيا وأوروبا قد يحدث:

فشل كلوي حاد.

انخفاض كمية البول.

اضطرابات الأملاح.

احتباس السوائل.

المضاعفات الدموية

انخفاض الصفائح الدموية.

اضطرابات النزيف والتجلط.

انخفاض شديد في ضغط الدم.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بهانتا

العاملين بالزراعة.

المتعاملين مع الحظائر والمخازن والحبوب.

عمال الغابات والمخيمات.

الأشخاص الذين ينظفون أماكن مغلقة لفترات طويلة مثل المخازن القديمة والمنازل المهجورة.

سكان المناطق التي تنتشر بها القوارض بكثافة.

المخالطين بشدة لحالات فيروس الأنديز.

متى يجب الاشتباه بالإصابة؟

عند ظهور هذه العلامات، يجب عدم تجاهلها والذهاب للطبيب المختص فورا، وتشمل:

حمى مفاجئة.

آلام عضلية شديدة.

ضيق تنفس يتفاقم بسرعة.

وجود تعرض سابق لفئران أو فضلاتها خلال الأسابيع الماضية.

مضاعفات كورونا طويلة المدى

رغم انخفاض حدة الجائحة عالميا، لا تزال مضاعفات كورونا تمثل تحديا صحيا، وتشمل:

الالتهاب الرئوي الحاد.

الفشل التنفسي.

التليف الرئوي

الجلطات الدموية.

التهاب عضلة القلب.

السكتة الدماغية.

الفشل الكلوي.

اضطرابات الجهاز العصبي.

ضبابية الدماغ وضعف التركيز.

الاكتئاب والقلق.

متلازمة ما بعد كوفيد الطويل.

ضعف اللياقة البدنية بعد التعافي.

الوفاة في الحالات الشديدة.

أسباب الوفاة في مرضى هانتا

أوضح الطبيب أن الوفاة في الحالات الخطيرة من فيروس هانتا قد تنتج عن:

الفشل التنفسي الحاد.

متلازمة هانتا الرئوية.

الصدمة القلبية الوعائية.

الوذمة الرئوية الحادة.

نقص الأكسجين الشديد.

الفشل الكلوي الحاد.

اضطرابات النزيف والتجلط.

فشل متعدد الأعضاء.

العدوى الثانوية الشديدة.

التأخر في التشخيص والعلاج.

الالتهاب المناعي المفرط.