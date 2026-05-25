محافظ الجيزة يطيح بمسؤولي النظافة في 3 أحياء

قرر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، استبعاد نائب رئيس هيئة النظافة والتجميل لقطاع شمال، إلى جانب مشرفي النظافة بأحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق، وذلك عقب رصده تجمعات قمامة ومخلفات وأعمال فرز مخالفة لقرارات المحافظة، خلال جولة ميدانية موسعة لمتابعة مستوى النظافة والانضباط بالشوارع.

وجّه المحافظ رئيس هيئة النظافة والتجميل بتكثيف المرور الميداني والمتابعة المستمرة لأداء الورديات وشركات الجمع السكني، مع رفع كفاءة منظومة النظافة بمختلف القطاعات، والتعامل الفوري مع أي بؤر لتراكم المخلفات.

توجيهات مشددة بمحيط مستشفى الوراق



خلال الجولة، شدد الأنصاري على ضرورة منع إلقاء القمامة أو المخلفات بمحيط مستشفى الوراق، حفاظًا على سلامة المرضى والمقيمين، موجهًا رئيس حي الوراق بالتنسيق الكامل مع هيئة النظافة للتعامل الفوري مع أي مخالفات، مع التحذير من التهاون في أعمال المتابعة والرقابة على مدار الساعة.

كما شمل قرار المحافظ غلق عدد من المقاهي والكافيهات المخالفة بنطاق الأحياء الثلاثة، بسبب إشغالات الطريق وإعاقة حركة المواطنين والمركبات.

ووجّه رؤساء الأحياء ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة بتشديد الحملات الرقابية على المقاهي والمحال التجارية، ومنع الانتظار العشوائي لمركبات التوصيل الخاصة بالمطاعم والمحال، إلى جانب إزالة أي تعديات على الأرصفة والطرق العامة، ومنع استخدام مكبرات الصوت، مع توقيع عقوبات فورية على المخالفين تصل إلى الغلق.

جولة ميدانية موسعة



تفقد محافظ الجيزة خلال جولته عددًا من الشوارع بنطاق حي إمبابة، من بينها ممدوح سالم وعبدالله خليفة وتوفيق عثمان ومحمد عامر والبوهي وترعة السواحل ومتفرعاتها.

كما شملت الجولة المرور على شوارع البوهي والقومية العربية وترعة السواحل ومناطق وراق العرب وجزيرة محمد ومحيط الطريق الدائري بحي الوراق.

وفي حي المنيرة الغربية، تابع المحافظ حالة النظافة والإشغالات بمحيط محور أحمد عرابي وشوارع الكيلاني وترعة بشتيل وبشتيل الرئيسي وحسين مهران ومتفرعاتها.

استعدادات عيد الأضحى



وجّه الأنصاري بتكثيف الورديات وتقليل الفترات البينية بينها، مع تشديد الرقابة على النقاط الساخنة لرصد أي حالات ذبح خارج المجازر خلال أيام عيد الأضحى، وتوقيع الغرامات القانونية على المخالفين، حفاظًا على البيئة والمظهر الحضاري للشوارع.