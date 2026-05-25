كشفت الفنانة تارا عماد كواليس تحضيرها لشخصيتها في فيلم "7 Dogs"، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية".



تحضيرات تارا عماد للفيلم

وقالت تارا عماد: "كنت باخد وقت كبير جدًا علشان أجهز، والموضوع كان مضايقني في البداية، لأني كنت باجي قبل أي حد بساعتين تقريبًا، علشان تجهيز شعري وتركيب الإكستنشن الأشقر، وكنت بكون أول واحدة توصل اللوكيشن".

وأضافت: "كنت بقعد حوالي ساعتين ونصف للشعر والمكياج، لكن رغم التعب كنت مبسوطة جدًا، وحاسة إن دي فرصة مهمة جاتلي".

موعد عرض "7 Dogs" في دور العرض السينمائي

ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفال الفنان أحمد عز، يوم الجمعة الماضي، بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "7 Dogs"، المقرر طرحه في دور العرض يوم 27 مايو الجاري.

وتدور أحداث فيلم "7 Dogs" حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة "الكلاب السبعة"، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، ما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات والتحديات المعقدة.

