تارا عماد: كنت بقعد ساعتين ونصف لتحضير الشعر والمكياج في "7 Dogs"

كتب : سهيلة أسامة

01:50 م 25/05/2026

تارا عماد

كشفت الفنانة تارا عماد كواليس تحضيرها لشخصيتها في فيلم "7 Dogs"، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية".


وقالت تارا عماد: "كنت باخد وقت كبير جدًا علشان أجهز، والموضوع كان مضايقني في البداية، لأني كنت باجي قبل أي حد بساعتين تقريبًا، علشان تجهيز شعري وتركيب الإكستنشن الأشقر، وكنت بكون أول واحدة توصل اللوكيشن".

وأضافت: "كنت بقعد حوالي ساعتين ونصف للشعر والمكياج، لكن رغم التعب كنت مبسوطة جدًا، وحاسة إن دي فرصة مهمة جاتلي".

ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفال الفنان أحمد عز، يوم الجمعة الماضي، بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "7 Dogs"، المقرر طرحه في دور العرض يوم 27 مايو الجاري.

وتدور أحداث فيلم "7 Dogs" حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة "الكلاب السبعة"، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، ما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات والتحديات المعقدة.

