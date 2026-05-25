كشفت أسرة السيدة “إيمان”، التي عُثر عليها مصابة بطلق ناري بالقرب من مقابر قرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تفاصيل الساعات الأخيرة قبل اختفائها والعثور عليها جثة هامدة داخل المستشفى.

أسرة ضحية المقابر تروي تفاصيل خروجها للكوافير

وقالت والدة الضحية لمصراوي، إن ابنتها كانت متزوجة وتقيم بمحافظة القليوبية، وجاءت إلى منزل أسرتها بقرية ميت برة لقضاء عدة أيام مع عائلتها.

وأضافت أن إيمان أخبرت أفراد الأسرة مساء يوم الواقعة، وتحديدًا في الساعة التاسعة مساءً، بأنها ستتوجه إلى الكوافير، رغم اعتراض الأسرة بسبب تأخر الوقت.

وأكدت والدة المجني عليها، أنهم عرضوا عليها مرافقة شقيقها، إلا أنها رفضت وأصرت على الخروج بمفردها.

ساعات من البحث والقلق بعد اختفاء إيمان

وأوضحت والدة الضحية، أن القلق بدأ بعد مرور ساعات دون عودتها، ما دفعهم للبحث عنها لدى الأقارب والكوافير والأماكن التي يمكن أن تكون ذهبت إليها، لكن دون جدوى.

وأضافت أنهم توجهوا في الرابعة فجرًا إلى مستشفى قويسنا، عقب سماعهم بوصول سيدة مصابة بطلق ناري عُثر عليها قرب المقابر، لتكون الصدمة بعد اكتشاف أن الجثمان يعود لابنتهم.

آثار اعتداء على الجثمان وتحقيقات لكشف الجاني

وقالت والدة الضحية، إنهم اكتشفوا وجود آثار خربشة واعتداء على الجثمان، إضافة إلى تمزق بعض ملابسها، مشيرة إلى أن الجاني لا يزال مجهولًا حتى الآن.

وطالبت الأسرة الأجهزة الأمنية بسرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم، مؤكدين أن ابنتهم خرجت لقضاء أمر عادي ولم يتوقعوا أن تعود جثة هامدة.

الأجهزة الأمنية تكثف التحريات

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية قد تلقت بلاغًا بالعثور على سيدة مصابة بطلق ناري قرب مقابر قرية ميت برة، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، فيما باشرت جهات التحقيق التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية مرتكب الجريمة.