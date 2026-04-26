"منة شلبي وشيرين".. 5 نجوم تصدروا التريند الفترة الماضية

كتب : معتز عباس

09:41 م 26/04/2026

شهدت الساحة الفنية خلال الفترة الماضية حالة من الاخبار والاحداث في الساحة الفنية، حيث تصدر عدد من نجوم الفن "التريند" لأسباب مختلفة، ما بين أزمات صحية وأزمات وأحداث شخصية لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

أزمة شيرين عبدالوهاب

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب من أبرز الأسماء التي تصدرت المشهد مؤخرًا، بعد تداول أنباء حول أزمتها الصحية، ما أثار قلق جمهورها ودفعهم للتعبير عن دعمهم لها.

كما ظهر الفنان هاني شاكر بشكل لافت أيضًا بعد مروره بوعكة صحية في فرنسا، وأصبح تحت الملاحظة بعد انتكاسة الفشل التنفسي التي تعرض لها، كذلك انتشار شائعات عن وفاته تم نفيها عن طريق نقابة الموسيقيين.

وتصدرت الفنانة منة شلبي محركات البحث عقب وفاة والدها الأيام الماضية، وسط تعاطف كبير من الوسط الفني والجمهور.

قبلة محمد سامي لـ مي عمر

وفي سياق مختلف، دخلت الفنانة مي عمر قائمة الأكثر تداولًا بعد انتشار "قبلة" من زوجها المخرج محمد سامي، ما أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين، بينما خطفت يارا السكري الأنظار بتصريحاتها الجريئة حول مواصفات فتى أحلامها.

