فيلم "برشامة".. لماذا تصدر التريند رغم احتلاله المركز الثالث في الإيرادات؟

كتب : هاني صابر

01:45 م 25/05/2026 تعديل في 01:52 م

فيلم برشامة

تصدر اسم فيلم "برشامة" تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب وصوله لإيرادات بلغت 212 مليون جنيه رغم طرحه بالسينمات في وقت مبكر عن أفلام موسم عيد الأضحى، وتصدره المركز الثالث في إيرادات أمس الأحد بالسينمات.

واحتل فيلم "برشامة" المركز الثالث في إيرادات، الأحد، ليحصد 459.5 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 67 ليلة عرض إلى 212 مليون و 714 ألف جنيه.

أبطال فيلم برشامة

فيلم برشامة بطولة هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، مصطفى غريب، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول، فاتن سعيد، كمال أبو رية، ميشيل ميلاد، فدوى عابد، تأليف أحمد الزغبي، شيرين دياب، خالد دياب، إخراج خالد دياب.

فيلم أسد

واحتل المركز الأول فيلم "أسد" ليحصد قرابة 2 مليون و 822 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 12 ليلة عرض إلى 44 مليون و 195 ألف جنيه.

فيلم أسد بطولة محمد رمضان، رزان جمال، على قاسم، إسلام مبارك، كامل الباشا، إيمان يوسف، مصطفى شحاتة، ماجد الكدواني، أحمد داش، ومن تأليف شيرين وخالد دياب، ومن إخراج محمد دياب.

فيلم الكلام على إيه؟

وجاء في المركز الثاني، فيلم "الكلام على إيه؟" وحقق أمس الأحد إيرادات وصلت لـ قرابة 2 مليون و 446 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته في 12 ليلة عرض إلى 30 مليونا و601 ألف جنيه.

والفيلم بطولة جيهان الشماشرجى، وآية سماحة، ودنيا سامى، وحاتم صلاح، وانتصار، وسيد رجب، وخالد كمال، ودنيا ماهر.

