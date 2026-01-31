أعرب الفنان السوداني محمود ميسرة السراج، عن دهشته من الهجوم الذي يتعرض له مؤخرًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامه بالإساءة لمصر.

وعلق محمود ميسرة السراج، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، على ما يثار، قائلا :" فوجئت بما يحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما نُشر عن بوستات منسوبة لي".

ودافع عن نفسه:" أنكر بشدة، كل ما جاء في المنشورات، وأنفي أني كتبت هذه البوستات، التي زعم من روج لها، إنها كانت في 2014، 2011، 2016، وحملت تطاول على مصر العزيزة، والقيادة المصرية، ولا أعرف مصدرها إطلاقا".

وأضاف:" من المستحيل أن يصدر عني أي إساءة لمصر، ومعروف تقديري واعتزازي بما قدمته الدولة المصرية إلى بلدي والوطن العربي، ولا ينكر ذلك المعروف إلا أحمق".

وأوضح:"أزور مصر سنويا منذ 2011، وأتواجد فيها شهرين أو ثلاثة، ومن 2021 وحتى اليوم أقيم في مصر، ولم أعود للسودان، إلا عند وفاة زوجتي، ولم يسبق أن تعرض لي أحد أو سألني شخص عن تلك المنشورات الملفقة".