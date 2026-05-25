شهد الطريق الوسطاني أمام قرية بنهو التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج حادث انقلاب سيارة ربع نقل تحمل رقم «ه د ا 6547»، إثر انفجار الإطار الخلفي أثناء سيرها، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانقلاب السيارة على الطريق.

مصرع شاب وإصابة 12 آخرين في حادث بسوهاج

وأسفر الحادث عن مصرع الشاب يوسف السيد محمود عبد الرحيم، 17 عامًا، والمقيم بدائرة مركز المراغة، حيث وصل إلى مستشفى طهطا العام جثة هامدة، وجرى إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

كما أصيب 12 شخصًا بإصابات متفرقة، وهم: محمد رمضان توفيق، 24 عامًا، علي سعد محمد محمود، 25 عامًا، أيمن إبراهيم محمود، 40 عامًا، أحمد فؤاد هاشم، 16 عامًا، أحمد أيمن إبراهيم، 13 عامًا، محمد أيمن إبراهيم، 13 عامًا، كريم أبوحسيبه محمود، 17 عامًا، صابرين عبدالرحيم رجب، 21 عامًا، مريم منتصر عبدالهادي، 15 عامًا، يارا منتصر عبدالهادي، 19 عامًا، شاهنده مطرود جاد علي، 19 عامًا، مي علاء الدين دسوقي، 22 عامًا، وجميعهم يقيمون بدائرة مركز المراغة.

نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.